ألمانيا: الآلاف يتظاهرون ضد إجراءات كورونا

خرج آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية إلى الشوارع الاثنين (27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) للاحتجاج على التدابير التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيانات الشرطة، تظاهر نحو 3000 شخص في مدينة كوتبوس، فيما تظاهر نحو 9000 شخص في 16 منطقة في ولاية براندنبورغ. كما كان هناك موكب يضم 300 شخص في مدينة بوتسدام عاصمة الولاية.

وعلى الرغم من برودة الطقس والطرق الزلقة، تظاهر نحو 2700 شخص في مدينة شفيرين، عاصمة ولاية مكلنبورغ فوربومرن، لإبداء استيائهم من القيود المستمرة وخطط الحكومة لتطبيق التطعيم الإجباري. كما تجمع عدة آلاف من المحتجين في مدينة روستوك.

وطبقاً للبيانات الأولية التي جمعتها شرطة مدينة ماغدبورغ، عاصمة ولاية سكسونيا أنهالت، جاب نحو 3000 شخص المدينة، فيما تظاهر نحو 1500 شخص في مدينة هاله. كما نُظمت احتجاجات في مدن أخرى في الولاية.

وتظاهر نحو 2000 شخص في مدينة غيرا بولاية تورينغن، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشرطة هناك، فيما تظاهر نحو 1300 شخص بمدينة ألتنبورغ المجاورة، فضلاً عن تظاهر عدة مئات آخرين في مدن أخرى بالولاية.

إلى ذلك، تظاهر عدة مئات من الأشخاص في مدينة فرايبرغ بولاية سكسونيا، وحاولت قوات الشرطة إيقاف موكب للمتظاهرين في مدينة باوتسن، لكنهم تعرضوا للرشق "على نحو كبير" بألعاب نارية وزجاجات، بحسب تغريدة للشرطة على موقع "تويتر".

وفي ولاية هيسن، تظاهر نحو ألف شخص في كل من مدينتي زاربروكن وفولدا. كما كانت هناك مسيرات احتجاجية في مدن أخرى في الولاية وكذلك في ولاية بادن فورتمبرغ.

ي.أ/ ف.ي (د ب أ)