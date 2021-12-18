 ألمانيا: الآلاف يتظاهرون ضد إجراءات كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2021

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ألمانيا: الآلاف يتظاهرون ضد إجراءات كورونا

استمرت المظاهرات في عدة مدن وولايات ألمانية احتجاجاً على التدابير التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وأيضاً للاعتراض على الخطط الرامية إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي.

شهدت بعض المظاهرات مواجهات بين المحتجين وعناصر الشرطة

شهدت بعض المظاهرات مواجهات بين المحتجين وعناصر الشرطة

خرج آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية إلى الشوارع الاثنين (27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) للاحتجاج على التدابير التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيانات الشرطة، تظاهر نحو 3000 شخص في مدينة كوتبوس، فيما تظاهر نحو 9000 شخص في 16 منطقة  في ولاية براندنبورغ. كما كان هناك موكب يضم 300 شخص في مدينة بوتسدام عاصمة الولاية.

وعلى الرغم من برودة الطقس والطرق الزلقة، تظاهر نحو 2700 شخص في مدينة شفيرين، عاصمة ولاية مكلنبورغ فوربومرن، لإبداء استيائهم من القيود المستمرة وخطط الحكومة لتطبيق التطعيم الإجباري. كما تجمع عدة آلاف من المحتجين في مدينة روستوك.

وطبقاً للبيانات الأولية التي جمعتها شرطة مدينة ماغدبورغ، عاصمة ولاية سكسونيا أنهالت، جاب نحو 3000 شخص المدينة، فيما تظاهر نحو 1500 شخص في مدينة هاله. كما نُظمت احتجاجات في مدن أخرى في الولاية.

وتظاهر نحو 2000 شخص في مدينة غيرا بولاية تورينغن، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشرطة هناك، فيما تظاهر نحو 1300 شخص بمدينة ألتنبورغ المجاورة، فضلاً عن تظاهر عدة مئات آخرين في مدن أخرى بالولاية.

إلى ذلك، تظاهر عدة مئات من الأشخاص في مدينة فرايبرغ بولاية سكسونيا، وحاولت قوات الشرطة إيقاف موكب للمتظاهرين في مدينة باوتسن، لكنهم تعرضوا للرشق "على نحو كبير" بألعاب نارية وزجاجات، بحسب تغريدة للشرطة على موقع "تويتر".

وفي ولاية هيسن، تظاهر نحو ألف شخص في كل من مدينتي زاربروكن وفولدا. كما كانت هناك مسيرات احتجاجية في مدن أخرى في الولاية وكذلك في ولاية بادن فورتمبرغ.

ي.أ/ ف.ي (د ب أ)

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