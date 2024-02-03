ألمانيا: اكتشاف آثار مادة تسبب أمراضا خطيرة في عينات للبول!

أعلنت وكالة البيئة الاتحادية في ألمانيا أنها عثرت في عينات بول العديد من الأشخاص في البلاد على آثار مادة خطيرة. وهذه المادة تزيد من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والعديد من الأمراض الأخرى.

أعلنت وكالة البيئة الاتحادية في ألمانيا أنها عثرت في عينات بول العديد من الأشخاص في البلاد على مؤشرات على وجود مادة ملدنة خطيرة، كانت تخضع منذ سنوات لقواعد منظمة صارمة تحظرها في أغلب الأحوال. و"الملدنات" هي عبارة عن مواد تضاف لزيادة المرونة للمادة التي تضاف إليها، مثل البلاستيك، والخرسانة وغيرها من المواد الأخرى.

وقالت عالمة السموم في الوكالة ماريكا كولوسا، إن النسخة السادسة من دراسة البيئة الألمانية للصحة، والتي لا تزال قائمة حاليا كشفت عن العثور حتى الآن على المستقلب "إم إن هكس بي" في 28 في المائة من العينات. وهذه المادة هي ناتج عملية تحلل المادة الملدنة "داي-إن-هكسيل-فثالات". وقد تم اكتشاف هذا المنتج الأيضي الضار بالتكاثر لأول مرة في عينات في عام 2023.

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خطيرة على الصحة!

وقالت كولوسا: "لا ينبغي أن يُعثر على مثل هذه المادة في الجسم". وتم الإعلان مؤخرا عن نتائج فحص العينات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وأضافت: "إنها مشكلة ذات نطاق واسع"، مشيرة إلى أن مصدر المادة الملدنة لا يزال مجهولا حتى الآن.

وتابعت: "هذه عملية تحر بوليسي حقيقية. نحن نبحث الآن على مستوى واسع في ألمانيا"، وذكرت أن الوكالة تعمل أيضا بشكل وثيق مع السلطات الأوروبية لتحديد مصدر المادة.

وأوضحت أن مادة "الميتابوليت" وفق نتائج التجارب على الحيوانات، هي مادة تضر بالتكاثر لافتة إلى أنها تؤثر بشكل أساسي على أعضاء التكاثر للأجنة الذكور في الرحم. وذكرت أنها يمكن أن تكون ضارة أيضا للبالغين وتزيد من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم و السمنة، وهو ما يتضح من تجارب إضافية تم إجراؤها على الحيوانات، وأردفت أنه تم اكتشاف تركيزات في بعض الأشخاص"عالية لدرجة أنه لا يمكن استبعاد وجود خطر على الصحة".

إ.م/ ع.ج(د ب أ)