 ألمانيا - اقتراح بـ″تعديل″ الأذان أسوة بدول عربية وإسلامية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.04.2020

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سياسة واقتصاد

ألمانيا - اقتراح بـ"تعديل" الأذان أسوة بدول عربية وإسلامية

بعد أن عدلت دول عربية وإسلامية مختلفة صيغة الأذان لحث المصلين على أداء الصلاة في منازلهم بدل التوجه إلى المساجد لأداء صلوات الجماعة، اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا" اتخاذ الإجراء نفسه في ألمانيا.

مجمع التراث الإسلامي في برلين

هل تعدل المساجد في ألمانيا من صيغة الأذان اقتداء بدول أخرى؟

اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا"  (ZMD) تعديل الأذان بما يتوافق مؤقتاً مع حالة انتشار فيروس كورونا المستجد.

مختارات

لا إرهاب ولا حجاب ولا لجوء. استفرد الفيروس القاتل باهتمام السياسة والإعلام، فيما تنفس بعض مسلمي ألمانيا الصعداء، فلا أحد ربط الجائحة بدينهم. غير أن الجدل سرعان ما عاد واستجد من بوابة غير متوقعة: رفع الآذان وشعائر رمضان. (16.04.2020)

من تونس إلى طهران مرورا بالقدس ودول أخرى، دعمت معظم السلطات الدينية التدابير التي اتخذتها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا، وابتكرت أساليب لم تكن مقبولة في أي زمن عادي للقيام بالشعائر الدينية. (22.03.2020)

وقال أيمن مزيك رئيس المجلس في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست"  (الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020): "أعتقد أنه من المتصور أن نداء حي على الصلاة في الأذان للصلوات سيتحول إلى "ألا صلّوا في بيوتكم، ألا صلّوا في رحالكم".

الجدير بالذكر أن هذا التعديل في الأذان يجرى العمل به في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي. وأضاف مزيك إن رمضان هذا العام غير عادي من جميع النواحي

يذكر أنه تم إغلاق المساجد والكنائس والمعابد اليهودية والمواقع الدينية الأخرى في ألمانيا كإجراء للحد من تفشي فيروس كورونا في التجمعات.

وخلال أزمة تفشي فيروس كورونا، سمحت السلطات المحلية في أماكن كثيرة في ألمانيا بإذاعة الأذان خارج المساجد.

وتقول الجمعيات الإسلامية إنها تريد أن يُفهم الأمر على أنه علامة تضامن مع مجتمع الأغلبية، خاصة خلال شهر رمضان والذي يبدأ صيامه اعتباراً من اليوم الجمعة.

وبسبب القيود المفروضة لمنع تفشي الفيروس لن تقام صلوات التراويح الجماعية ولا صلوات قيام الليل في المساجد التي أغلقت حول العالم، كما توقفت الرحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بالسعودية.

ع.ح./ع.ش. (ك ن أ، أ ف ب)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


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