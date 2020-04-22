ألمانيا - اقتراح بـ"تعديل" الأذان أسوة بدول عربية وإسلامية

اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا" (ZMD) تعديل الأذان بما يتوافق مؤقتاً مع حالة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أيمن مزيك رئيس المجلس في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" (الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020): "أعتقد أنه من المتصور أن نداء حي على الصلاة في الأذان للصلوات سيتحول إلى "ألا صلّوا في بيوتكم، ألا صلّوا في رحالكم".

الجدير بالذكر أن هذا التعديل في الأذان يجرى العمل به في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي. وأضاف مزيك إن رمضان هذا العام غير عادي من جميع النواحي

يذكر أنه تم إغلاق المساجد والكنائس والمعابد اليهودية والمواقع الدينية الأخرى في ألمانيا كإجراء للحد من تفشي فيروس كورونا في التجمعات.

وخلال أزمة تفشي فيروس كورونا، سمحت السلطات المحلية في أماكن كثيرة في ألمانيا بإذاعة الأذان خارج المساجد.

وتقول الجمعيات الإسلامية إنها تريد أن يُفهم الأمر على أنه علامة تضامن مع مجتمع الأغلبية، خاصة خلال شهر رمضان والذي يبدأ صيامه اعتباراً من اليوم الجمعة.

وبسبب القيود المفروضة لمنع تفشي الفيروس لن تقام صلوات التراويح الجماعية ولا صلوات قيام الليل في المساجد التي أغلقت حول العالم، كما توقفت الرحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بالسعودية.

ع.ح./ع.ش. (ك ن أ، أ ف ب)