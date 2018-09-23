 ألمانيا: اعتقال يمينيين متطرفين مشتبهين بتشكيل تنظيم إرهابي | أخبار | DW | 01.10.2018

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أخبار

ألمانيا: اعتقال يمينيين متطرفين مشتبهين بتشكيل تنظيم إرهابي

أعلنت ألمانيا القبض على ستة أشخاص ينتمون لليمين المتطرف للاشتباه في تشكيلهم لتنظيم إرهابي تحت اسم "ثورة كيمنتس"، كان يخطط لتنفيذ هجوم في الثالث من تشرين الأول / أكتوبر الجاري، الموافق يوم الوحدة الألمانية.

Deutschland Demonstration gegen angeblichen Asylmissbrauch (picture alliance/dpa/ZB/P. Pleul)

ألقت السلطات الألمانية اليوم الاثنين (الأول من أكتوبر تشرين / الأول 2018) القبض على ستة رجال يشتبه في تشكيلهم تنظيما إرهابيا يمينيا في ولايتي سكسونيا وبافاريا. وأعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه أنه تم تفتيش عدد من المنازل والمباني في ولاية سكسونيا في إطار الحملة.

وشارك في الحملة الأمنية التي قادت لاعتقال المشتبه بهم أكثر من 100 شرطي من ولاية سكسكونيا الواقعة شرقي البلاد. وبحسب البيانات، فإن هناك اشتباها ملحا في أن الستة المقبوض عليهم أسسوا مع شخص يدعى كريستيان ك. (31 عاما) تنظيما إرهابيا يمينيا يحمل اسم "ثورة كمنيتس". وكان الادعاء العام في كمنيتس ألقى القبض على كريستيان في 14 أيلول / سبتمبر الماضي بتهمة تكدير السلم العام، ويقبع المتهم في السجن على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين.

وبحسب المعلومات الحالية، فإن المتهمين محسوبون على أوساط مثيري الشغب (الهوليغانز) والنازيين الجدد وحالقي الرؤوس، ويُنظر إليهم على أنهم شخصيات قيادية في الأوساط اليمينية المتطرفة في سكسونيا. ووفقا للتحقيقات، فإن المتهمين شكلوا تنظيم "ثورة كمنيتس" في 11 أيلول / سبتمبر الماضي.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يريدون التصدي لدولة القانون عبر أعمال عنف، وكانوا يخططون لاعتداءات وهجمات مسلحة على أجانب وأفراد يتبنون مواقف سياسية مغايرة. وقال الادعاء العام: "بحسب التحقيقات، فإن من بين الذين يصنفهم المتهمون على أنهم معارضين، ممثلي الطيف الحزبي السياسي وأتباع المؤسسة الاجتماعية". وبحسب التحقيقات، سعى المتهمون لتدبير أسلحة نصف آلية. وقام خمسة منهم مع يمينيين متطرفين آخرين في 14 أيلول / سبتمبر الماضي بمهاجمة وإصابة عدد من الأجانب في جزيرة "شلوستايشل إنزل" في كمنيتس بزجاجات وأجهزة صعق كهربائية. وأظهرت التحقيقات أن هذا الهجوم كان "تجربة" لهجوم آخر يخطط المتهمون لتنفيذه في الثالث من تشرين الأول / أكتوبر الجاري، الموافق ليوم الوحدة الألمانية.

ويعتبر هذا التطور تحولا جديدا، خصوصا بعد الجدل السياسي والإعلامي الذي رافق أحداث كيمنتس وتصريحات الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) حيث قال في معرض تعليق على شريط فيديو تظهر فيها مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس: "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي". وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هذه المعلومات "مغلوطة بشكل متعمد". غير أن ماسن تراجع فيما بعد عن هذه التصريحات قبل أن يقال من منصبه.

م.س ح.ز ( د ب أ)

 

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


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