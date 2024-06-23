  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةألمانيا

ألمانيا .. اعتقال العشرات خلال مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين

٢٣ يونيو ٢٠٢٤

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت نحو 70 شخصاً بشكل مؤقت بعد اندلاع أعمال شغب في مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات في تهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

https://p.dw.com/p/4hPRL
تظاهرة في برلين تأييداً للفلسطينيين
قالت الشرطة إن عدد المشاركين في إحدى المظاهرتين ببرلين وصل إلى 1800 شخص.صورة من: Fabian Sommer/dpa/picture-alliance

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيران 2024) عن وقوع أحداث شغب خلال احتجاجين شارك فيهما العديد من الأشخاص في برلين للإعراب عن تأييدهم للفلسطينيين.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض بشكل مؤقت على ما مجموعه 69 شخصا أمس السبت، مشيرة إلى أنها "تجري تحقيقات في تهم من بينها الإخلال الجسيم بالنظام العام وإحداث إصابات بدنية خطيرة وإثارة الفتنة". وذكرت الشرطة أن أحد أفرادها أصيب إثر رشقه في رأسه بقنينة زجاجية.

وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين في المظاهرة الأكبر التي حملت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" وصل إلى ذروته بعد ظهر أمس السبت بـ 1800 شخص، وأن أغلب الحوادث وقعت في هذه المظاهرة حيث قالت الشرطة إن هذه المظاهرة تخللها إلقاء زجاجات وألعاب نارية.

وتابعت الشرطة أن مجموعة أشخاص من هذه المظاهرة توجهوا أثنائها صوب المسيرة المضادة التي حملت شعار "ضد كل  معاداةٍ للسامية"، وقالت الشرطة إنها واجهت هذه المجموعة بالدفع والصد، وإن أحد ممثلي الصحافة تعرض للدفع والإبعاد بالقوة من الموكب وتعرض لمضايقات جسدية.

هاغاري: حماس "فكرة" يصعب القضاء عليها

 

كانت الشرطة قد تدخلت في وقت سابق في احتجاج آخر لم يتم إخطار السلطات به، في مركز التسوق أليكسا حيث تجمع حوالي 60 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين بشكل مفاجئ رافعين شعار "لا أموال لجرائم إسرائيل".

يذكر أن العاصمة الألمانية تشهد أسبوعيا  مظاهرات لها علاقة بحرب غزة  وذلك منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. يُشار إلى أن  حركة حماس  جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ع.غ/ ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

أفراد من الشرطة يخلون مبنى بجامعة هومبولت في برلين من معتصمين مؤيدين للفلسطينيين 23.05.2024

الشرطة تخلي جامعة برلين من معتصمين مؤيدين للفلسطينيين

الشرطة تخلي جامعة برلين من معتصمين مؤيدين للفلسطينيين

أنهت الشرطة إخلاء الغرف التي احتلها معتصمون مؤيدون للفلسطينيين بجامعة هومبولت. ودافعت رئيسة الجامعة عن استراتيجيتها في الحوار مع المعتصمين، بينما انتقد وزير العدل المحاضرين وطالبهم بتشجيع طلابهم على تقديم الحجج.
سياسة٢٤ مايو ٢٠٢٤
محتجون يعتصمون في جامعة هومبولت الألمانية - صورة بتاريخ 22 مايو 2024

منح محتجين ضد حرب غزة مهلة لمغادرة جامعة ألمانية "بسلام"

منح محتجين ضد حرب غزة مهلة لمغادرة جامعة ألمانية "بسلام"

توصلت رئاسة جامعة هومبولت الألمانية إلى اتفاق مع نشطاء، معارضين لحرب غزة، على موعد لإخلاء هؤلاء النشطاء القاعات التي احتلوها ومغادرة الجامعة "بسلام". والشرطة تقول إن السلطات تنسق بشكل وثيق مع الجامعة.
سياسة٢٣ مايو ٢٠٢٤
حاز الصراع الدائر في الشرق الأوسط على اهتمام في "منتدى الإعلام العالمي"

"التوصيف وسلطة اللغة" ـ نقاش في منتدى DW حول تغطية حرب غزة

"التوصيف وسلطة اللغة" ـ نقاش في منتدى DW حول تغطية حرب غزة

حضرت التغطية الصحفية للصراع بين إسرائيل وحماس في "منتدى الإعلام العالمي"، الذي تنظمه سنوياً مؤسسة DW الإعلامية. ولكن ماذا عن تغطية DW نفسها؟ وهل هناك فرق في التغطية بين الإعلام الألماني وبين الإعلام الأمريكي والبريطاني؟
سياسة٢٠ يونيو ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات