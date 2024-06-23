ألمانيا .. اعتقال العشرات خلال مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت نحو 70 شخصاً بشكل مؤقت بعد اندلاع أعمال شغب في مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات في تهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيران 2024) عن وقوع أحداث شغب خلال احتجاجين شارك فيهما العديد من الأشخاص في برلين للإعراب عن تأييدهم للفلسطينيين.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض بشكل مؤقت على ما مجموعه 69 شخصا أمس السبت، مشيرة إلى أنها "تجري تحقيقات في تهم من بينها الإخلال الجسيم بالنظام العام وإحداث إصابات بدنية خطيرة وإثارة الفتنة". وذكرت الشرطة أن أحد أفرادها أصيب إثر رشقه في رأسه بقنينة زجاجية.

وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين في المظاهرة الأكبر التي حملت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" وصل إلى ذروته بعد ظهر أمس السبت بـ 1800 شخص، وأن أغلب الحوادث وقعت في هذه المظاهرة حيث قالت الشرطة إن هذه المظاهرة تخللها إلقاء زجاجات وألعاب نارية.

وتابعت الشرطة أن مجموعة أشخاص من هذه المظاهرة توجهوا أثنائها صوب المسيرة المضادة التي حملت شعار "ضد كل معاداةٍ للسامية"، وقالت الشرطة إنها واجهت هذه المجموعة بالدفع والصد، وإن أحد ممثلي الصحافة تعرض للدفع والإبعاد بالقوة من الموكب وتعرض لمضايقات جسدية.

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كانت الشرطة قد تدخلت في وقت سابق في احتجاج آخر لم يتم إخطار السلطات به، في مركز التسوق أليكسا حيث تجمع حوالي 60 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين بشكل مفاجئ رافعين شعار "لا أموال لجرائم إسرائيل".

يذكر أن العاصمة الألمانية تشهد أسبوعيا مظاهرات لها علاقة بحرب غزة وذلك منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. يُشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ع.غ/ ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ)