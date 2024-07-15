ألمانيا - اعتقال شخص يشتبه بانتمائه لحزب الله

ألمانيا - اعتقال شخص يشتبه بانتمائه لحزب الله١٥ يوليو ٢٠٢٤
صرح مكتب المدعي العام الألماني في مدينة كارلسروه بأنه أمر بالقبض على رجل يشتبه في أنه عضو في منظمة حزب الله اللبناني في مدينة زالتسغيتر وسط ألمانيا. وأعلنت أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا أن الرجل يشتبه في أنه قام بشراء "مكونات لتصنيع طائرات عسكرية مسيرة، خاصة المحركات" في ألمانيا، وذلك بتكليف من منظمة حزب الله.
وأوضح مكتب الادعاء أن "هذه المكونات كان من المفترض أن يتم تصديرها إلى لبنان واستخدامها هناك في هجمات إرهابية على إسرائيل". وذكر مكتب الادعاء أن ضباط المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على الرجل أمس الأحد. وأنه عرض اليوم على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية العليا، وأنه الآن رهن الحبس الاحتياطي.
وقال الادعاء العام إن الرجل اللبناني الجنسية "مشتبه بشدة في انتمائه إلى منظمة إرهابية في الخارج". تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا حظرت نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية". كما تعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى.
ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا ف ب)