ألمانيا.. اعتقال رجل مسن في قضية طرود مفخخة موجهة لشركات أغذية

أعلنت الشرطة الجنائية في ولاية بادن فورتمبرغ السبت (20 فبراير/ شباط 2021) توقيف رجل في السادسة والستين يشتبه في أنه أرسل في الأيام الماضية طرودا مفخخة لمؤسسات غذائية في ألمانيا.

وقالت الشرطة ونيابة هايدلبرغ في بيان مشترك إن "القوات الخاصة في الشرطة تمكنت من توقيف الرجل في منزله من دون مقاومة. ويشتبه في أنه الشخص الذي أرسل الطرود".

والمشتبه به متقاعد مقيم في مدينة أولم، وليس لديه أي سوابق. وأضاف البيان أنه لم يدل حتى الآن بأي أقوال. وتابع المصدر أن "المحققين يعتبرون حاليا أنه من المستبعد أن يكون المشتبه به أرسل طرودا أخرى".

ومطلع الأسبوع انفجر طردان مفخخان في شركتين متخصصتين في صناعة الأغذية جنوب غرب ألمانيا أحدهما في مركز إداري لمجموعة "ليدل" للبيع بالتجزئة. وقالت النيابة إن الانفجارين أوقعا أربعة جرحى.

وفي تفاصيل الإصابات، أصيب موظف يوم الثلاثاء الماضي في مصنع للمشروبات في إبيلهايم بصدمة صوتية عندما فتح طرد بداخله عبوة ناسفة. وبعد يوم واحد، أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار طرد ناسف في مقر شركة "ليدل" للمواد الغذائية في نيكارس أولم.

كما عُثر على طرد مفخخ وتم تفكيكه في مركز لتوزيع البريد في مطار ميونيخ، وكان موجها لـ"هيب" وهي شركة منتجة لأغذية الرضع والأطفال، كما ذكرت الجمعة الشرطة المحلية التي رجحت وجود رابط بين كل الطرود.

ويقول المحققون إن هذه الطرود استهدفت شركات مرتبطة بالقطاع الغذائي والقاسم المشترك بينها أنها مرسلة من جهة وهمية مجهولة. ويفترض أن تبلغ مراكز البريد عن الطرود التي لا تحمل هوية المرسل أو التي تبدو مشبوهة.

إ.ع/ص.ش ( أ ف ب، د ب أ )