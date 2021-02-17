 ألمانيا.. اعتقال رجل مسن في قضية طرود مفخخة موجهة لشركات أغذية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2021

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ألمانيا.. اعتقال رجل مسن في قضية طرود مفخخة موجهة لشركات أغذية

اعتقل الأمن الألماني مشتبهاً به في إرسال طرود مفخخة إلى شركات أغذية ومتاجر تجزئة، وهي العملية التي أدت إلى جرح أربعة أشخاص، ثلاثة منهم في أحد المتاجر التابعة لسلسلة "ليدل" الشهيرة.

وحدات من الشرطة الألمانية في نيكارسولم

وحدات من الشرطة الألمانية في نيكارسولم

أعلنت الشرطة الجنائية في ولاية بادن فورتمبرغ السبت (20 فبراير/ شباط 2021) توقيف رجل في السادسة والستين يشتبه في أنه أرسل في الأيام الماضية طرودا مفخخة لمؤسسات غذائية في ألمانيا.

وقالت الشرطة ونيابة هايدلبرغ في بيان مشترك إن "القوات الخاصة في الشرطة تمكنت من توقيف الرجل في منزله من دون مقاومة. ويشتبه في أنه الشخص الذي أرسل الطرود".

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بسبب فيروس كورونا، يقبل الألمان على الشراء بنفس لهفة حيوان الهامستر وهو يأكل .السياسيون يحذرون من ردود فعل مفرطة، لكن عددا متزايدا من الألمان يقبلون على شراء المواد الغذائية لتخزينها تحسبا لطارئ.

هدد مجهول في ألمانيا مجموعة من المحلات التجارية بإغراق رفوفها بمنتجات غذائية مسمومة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه. وقد تم بالفعل حفظ بعض المواد الغذائية المشبوهة في أحد المحلات، فيما تسابق الشرطة الزمن للوصول إلى الجاني.

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار بمبنى إداري تابع لسلسلة متاجر "ليدل" في مدينة نيكارسولم بجنوب غرب ألمانيا. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار حصل بسبب "ظرف مفخخ" أو "طرد مفخخ"، لكن الخلفيات لاتزال غير واضحة.

والمشتبه به متقاعد مقيم في مدينة أولم، وليس لديه أي سوابق. وأضاف البيان أنه لم يدل  حتى الآن بأي أقوال. وتابع المصدر أن "المحققين يعتبرون حاليا أنه من المستبعد أن يكون المشتبه به أرسل طرودا أخرى".

ومطلع الأسبوع انفجر طردان مفخخان في شركتين متخصصتين في صناعة الأغذية جنوب غرب ألمانيا أحدهما في مركز إداري لمجموعة "ليدل" للبيع بالتجزئة. وقالت النيابة إن الانفجارين أوقعا أربعة جرحى.

وفي تفاصيل الإصابات، أصيب موظف يوم الثلاثاء الماضي في مصنع للمشروبات في إبيلهايم بصدمة صوتية عندما فتح طرد بداخله عبوة ناسفة. وبعد يوم واحد، أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار طرد ناسف في مقر شركة "ليدل"  للمواد الغذائية في نيكارس أولم.

كما عُثر على طرد مفخخ وتم تفكيكه في مركز لتوزيع البريد في مطار ميونيخ، وكان موجها لـ"هيب" وهي شركة منتجة لأغذية الرضع والأطفال، كما ذكرت الجمعة الشرطة المحلية التي رجحت وجود رابط بين كل الطرود.

ويقول المحققون إن هذه الطرود استهدفت شركات مرتبطة بالقطاع الغذائي والقاسم المشترك بينها أنها مرسلة من جهة وهمية مجهولة. ويفترض أن تبلغ مراكز البريد عن الطرود التي لا تحمل هوية المرسل أو التي تبدو مشبوهة.

إ.ع/ص.ش ( أ ف ب، د ب أ )

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معركة أسعار المواد الغذائية

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