 ألمانيا: اعتقال ″داعشي″ مشتبه بمشاركته في مذبحة ″الشعيطات″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2022

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ألمانيا: اعتقال "داعشي" مشتبه بمشاركته في مذبحة "الشعيطات"

في 2014 شن تنظيم "داعش" هجوما على عشيرة الشعيطات في محافظة دير الزور بشرقي سوريا ما تسبب بمقتل أكثر من 700 فرد من أفرادها. الادعاء العام الألماني أعلن عن إلقاء القبض على سوري شارك في هذا الهجوم يشتبه بارتكابه جرائم حرب.

عناصر من تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية، أرشيف (19.05.2017)

السوري المعتقل مشتبه في اشتراكه في هجوم "داعش" على عشيرة الشعيطات في دير الزور شرقي سوريا 2014 ما تسبب في مقتل 700 من أفرادها.

ألقت السلطات الألمانية في برلين اليوم الأربعاء (السادس من أبريل/ نيسان 2022) القبض على رجل للاشتباه في مشاركته في هجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على عشيرة معروفة بمحافظة دير الزور وتعذيب أفراد منها.

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ومن بين أمور أخرى، يتهم الادعاء العام الرجل السوري ويدعى "رائد ي." بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في كارلسروه. ومن المنتظر أن يبت قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية في مسألة إيداع المتهم السجن الاحتياطي من عدمها.

وبحسب البيان الصادر عن الادعاء العام، فإن المتهم شارك في هجوم "داعش" على عشيرة الشعيطات في دير الزور شرقي سوريا في آب/ أغسطس 2014، ما تسبب في مقتل أكثر من 700 فرد من أفرادها. وارتكب المتهم انتهاكات وتعذيب بحق ثلاثة أسرى في إطار المذبحة.

ووفقا للبيانات، تم تقييد الضحايا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما، وتعليقهم من السقف وتعرضوا أحيانا للضرب بالسياط والأسلاك، وأحيانا بخرطوم المياه، وتعرضوا للتعذيب بأشياء حادة أو ثقيلة والصعق بالكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، وحسب بيان الادعاء العام، عمل المتهم مع تنظيم "داعش" في السجون ونقاط التفتيش على الطرق وتحصيل "فدية" رجال القبائل المأسورين.

محاكمة عائدة من تنظيم "داعش" في هامبورغ

وفي حدث ذي صلة بدأت اليوم محاكمة ألمانية-إيرانية عائدة من تنظيم "داعش" أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورغ الألمانية. ويتهم الادعاء العام السيدة (38 عاما) بالسفر إلى سوريا في 2014 والانضمام إلى وحدة قتالية نسائية تابعة للتنظيم.

وبحسب بيانات الادعاء، اصطحبت المتهمة ابنتها وابنها (3 أعوام وأقل من عام في ذلك الحين) لمرافقة زوجها في المنطقة التي سيطر عليها "داعش". ووفقا للائحة الاتهام، فإن المرأة متهمة أيضا بأخذ قاصر من أهلها وخرق واجبها في الرعاية والتعليم.

وفي نهاية عام 2017، فرت الأسرة من منطقة "داعش" واعتقلتها القوات الكردية.وتقبع المتهمة في السجن الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وبحسب محاميها، تعتزم المتهمة التعليق على هذه الاتهامات في جلسات لاحقة.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

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