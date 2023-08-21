ألمانيا: اعتقال جنديين أمريكيين بعد حادث طعن مميت

أظهرت نتائج تشريح صدرت في ألمانيااليوم الاثنين (21 أغسطس/ آب 2023)، أن رجلا عمره 28 عاما توفي السبت الماضي، بعد أن دخل في مشادة مع جنديين أمريكيين في عيد شعبي ترفيهي محلي في غرب ألمانيا، وتعرض لطعنات مميتة عدة مرات.

وتقول السلطات إن الرجل دخل في "شجار" خلال جدال دار في الساعات الأولى من صباح يوم السبت في الاحتفال الشعبي المقام في فيتليش، وهي بلدة تقع في وسط المسافة بين مدينة ترير والحدود مع لوكسمبورغ.

ويشتبه أن يكون الضحية قد تعرض للاعتداء من جانب جنديين أمريكيين في الخدمة خلال الشجار، وفقا للشرطة الألمانية.

ووجد تشريح الجثة جروحا لطعنات عدة بسكين في الجزء العلوي من الجسم. وقال المدعي مانفريد شتيمبر اليوم الاثنين إنه "نزف في النهاية حتى الموت".

وجرى تسليم المشتبه بهما في الاعتداء، وأعمارهما 25 و26 عاما، إلى سلطات إنفاذ القانون العسكري الأمريكية عقب إلقاء القبض عليهما، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات التي تنظم نشر قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في دول الحلفاء.

وسيظل المشتبه بهما رهن الحبس بموقع احتجاز أمريكي إلى حين اكتمال التحقيق، وفقا لبيان صادر عن القاعدة الجوية الأمريكية في شبانغدالم، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من فيتليش.

ووفقا للشرطة المحلية، تولى التحقيق مكتب التحقيقات الخاص، وهو هيئة التحقيق بالقاعدة الجوية. وقال المدعي شتيمبر إن الدافع وراء الاعتداء، وكذلك ما أدى إلى نشوب الشجار، لا يزال "غير واضح بشكل كامل".

ولم يعترف أي من المشتبه بهما بالجريمة، وزعم أحدهما أنه لا يتذكر الحادث، حسبما قال شتيمبر.

وزار كلا الجنديين المعرض مع أصدقاء لهما. وقال شتيمبر إن التحقيقات متواصلة لتحديد ما إذا كان السكين الذي عُثر عليه في نهر ليسر القريب، قد جرى استخدامه في عملية الطعن. ووفقا للشرطة، لا تزال تحليلات الطب الشرعي جارية لأجزاء كثيرة سعيا للحصول على أدلة محتلمة.

وتقول صحيفة بيلد الشعبية إن القتيل اسمه "ميشائيل و"، وكان رئيسًا لشركة أمن ومحبوبا في كل مكان. وأضافت أن الجريمة ألقت بظلالها على فعاليات العيد الشعبي في فيتليش، الذي يتوقع أن يزوره حتى النهاية اليوم الاثنين ما يقرب من 100 ألف زائر.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)