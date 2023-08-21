 ألمانيا: اعتقال جنديين أمريكيين بعد حادث طعن مميت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: اعتقال جنديين أمريكيين بعد حادث طعن مميت

خلال عطلة نهاية الأسبوع توفي مواطن ألماني شاب، بعد تعرضه لطعنات قاتلة خلال فعاليات احتفال شعبي سنوي، حيث ظل ينزف حتى الموت، بحسب النيابة العامة. وجرى اعتقال جنديين أمريكيين لم يعترف أي منهما بارتكاب الجريمة.

رجال الشرطة الألمانية والإسعاف في العيد الشعبي في فيتليش، حيث تعرض مواطن لطعنات مميتة يوم السبت 19 أغسطس/ آب 2023.

رجال الشرطة الألمانية والإسعاف في العيد الشعبي في فيتليش، حيث تعرض مواطن لطعنات مميتة يوم السبت 19 أغسطس/ آب 2023.

أظهرت نتائج تشريح صدرت في ألمانيااليوم الاثنين (21 أغسطس/ آب 2023)، أن رجلا عمره 28 عاما توفي السبت الماضي، بعد أن دخل في مشادة مع جنديين أمريكيين في عيد شعبي ترفيهي محلي في غرب ألمانيا، وتعرض لطعنات مميتة عدة مرات.

مختارات

وتقول السلطات إن الرجل دخل في "شجار" خلال جدال دار في الساعات الأولى من صباح يوم السبت في الاحتفال الشعبي المقام في فيتليش، وهي بلدة تقع في وسط  المسافة بين مدينة ترير والحدود مع لوكسمبورغ.

ويشتبه أن يكون الضحية قد تعرض للاعتداء من جانب جنديين أمريكيين في الخدمة خلال الشجار، وفقا للشرطة الألمانية.

ووجد تشريح الجثة جروحا لطعنات عدة بسكين في الجزء العلوي من الجسم. وقال المدعي مانفريد شتيمبر اليوم الاثنين إنه "نزف في النهاية حتى الموت".

وجرى تسليم المشتبه بهما في الاعتداء، وأعمارهما 25 و26 عاما، إلى سلطات إنفاذ القانون العسكري الأمريكية عقب إلقاء القبض عليهما، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات التي تنظم نشر قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في دول الحلفاء.

وسيظل المشتبه بهما رهن الحبس بموقع احتجاز أمريكي إلى حين اكتمال التحقيق، وفقا لبيان صادر عن القاعدة الجوية الأمريكية في شبانغدالم، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من فيتليش.

ووفقا للشرطة المحلية، تولى التحقيق مكتب التحقيقات الخاص، وهو هيئة التحقيق بالقاعدة الجوية. وقال المدعي شتيمبر إن الدافع وراء الاعتداء، وكذلك ما أدى إلى نشوب الشجار، لا يزال "غير واضح بشكل كامل".

ولم يعترف أي من المشتبه بهما بالجريمة، وزعم أحدهما أنه لا يتذكر الحادث، حسبما قال شتيمبر.

وزار كلا الجنديين المعرض مع أصدقاء لهما. وقال شتيمبر إن التحقيقات متواصلة لتحديد ما إذا كان السكين الذي عُثر عليه في نهر ليسر القريب، قد جرى استخدامه في عملية الطعن. ووفقا للشرطة، لا تزال تحليلات الطب الشرعي جارية لأجزاء كثيرة سعيا للحصول على أدلة محتلمة.

وتقول صحيفة بيلد الشعبية إن القتيل اسمه "ميشائيل و"، وكان رئيسًا لشركة أمن ومحبوبا في كل مكان. وأضافت أن الجريمة ألقت بظلالها على فعاليات العيد الشعبي في فيتليش، الذي يتوقع أن يزوره حتى النهاية اليوم الاثنين ما يقرب من 100 ألف زائر. 

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري