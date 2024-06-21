اعتقال ثلاثة أجانب في فرانكفورت بشبهة التجسس لدولة أجنبية

ذكر الادعاء الألماني أنه جرى القبض على ثلاثة أجانب في فرانكفورت يشتبه أنهم عملاء لجهاز استخبارات أجنبي. وقال مكتب المدعي العام إن الثلاثة سافروا إلى ألمانيا لجمع معلومات عن مواطن أوكراني مقيم في البلاد.

كشف ممثلو الادعاء في ألمانيا عن احتجاز ثلاثة عملاء مشتبه بهم يعملون لصالح وكالة استخبارات أجنبية ، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الحالى.

وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادى الألماني، الذي كشف عن الاعتقالات علنا لأول مرةK الجمعة (21 يونيو/ حزيران 2024)، أنه جرى القبض على العملاء الأجانب المشتبه بهم في فرانكفورت أمس الأول الأربعاء.

وقال المكتب إن العملاء مثلوا أمس الخميس أمام أحد القضاء الذى أكد ضرورة استمرار احتجازهم. وأضاف مكتب المدعي العام أن "المتهمين الثلاثة كانوا في زيارة لألمانيا لحساب جهاز استخبارات أجنبي من أجل جمع معلومات عن شخص من أوكرانيا يقيم هنا في ألمانيا" وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادى بإن العملاء المشتبه بهم هم مواطن أوكراني ومواطن أرميني ومواطن روسي. وتوجد "شبهات قوية" بأنهم يعملون لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

ورفضت، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أن تحدد الدولة التي كان المتهمون يتعاونون معها. وأضاف البيان "ألقي القبض على الأوكراني روبرت أ. والأرميني فاردغيس اي والروسي أرمان اس. الأربعاء في فرانكفورت ومثلوا الخميس أمام قاض أمر بحبسهم".

وتوجه المشتبه بهم الأربعاء إلى مقهى في فرانكفورت (وسط) حيث كان من المفترض أن يكون هدفهم موجودا، حسبما كتبت النيابة العامة الاتحادية ومقرها كارلسروه.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كشفت في ألمانيا العديد من قضايا التجسس التي تورطت فيها روسيا.

ويحاكم عميل سري ألماني سابق في برلين حاليا بتهمة نقل معلومات سرية إلى أجهزة الأمن الروسية في خريف 2022، وهو اتهام يرفضه بشكل قاطع. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، لجأ أكثر من مليون أوكراني إلى ألمانيا.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)