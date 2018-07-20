ألمانيا: اعتقال المعتدي بحادث الحافلة ولا معلومات عن دوافعه

أعلنت شرطة ولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح الجمعة (20 تموز/ يوليو 2018) في مدينة لوبيك بشمال البلاد، إثر قيام رجل باستخدام سلاح أبيض لمهاجمة ركاب حافلة بشكل عشوائي، قبل اعتقاله. بيد أن الشرطة لم تحدد المصابين في آخر تغريدة لها حول حادث الاعتداء، إلا أنها أكدت في المقابل عدم وقوع قتلى.

واكتفت شرطة الولاية الشمالية بالقول في تغريدتها على تويتر "وقع حادث في حافلة في لوبيك كوكنيتز ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، ولم يقتل أحد. وألقي القبض على المعتدي وهو قيد الاعتقال". ولم يرد في هذه التغريدة أي إشارة إلى دوافع المعتدي أو إلى هويته.

بيد أن وسائل إعلام ألمانية نقلت عن صحيفة "لوبيكر ناخريشتين" المحلية قولها إن المعتدي رجل يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما وأنه قدم نفسه على أساس أنه من إيران. بيد أن هذه المعلومة لم يتم التأكد منها من أي مصدر رسمي حتى ساعة إعداد هذا الخبر. وأفادت الصحيفة المحلية أن شخصين أصيبا بجروح بالغة و12 آخرين بجروح طفيفة.

مختارات جرحى إثر اعتداء داخل حافلة بمدينة لوبك بشمال ألمانيا

بيد أن وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن الشرطة المحلية قولها إن عدد المصابين ثمانية فقط. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن ثلاثة من المصابين تعرضوا لإصابات متوسطة بينما تعرض خمسة لإصابات طفيفة.وذكرت الشرطة أن محطة الحافلات في كوكنيتز أغلقت على نطاق كبير.

وبعد الحادث أعلن وزير الداخلية بولاية شليزفيغ هولشتاين، هانز- يوآخيم غروته عن اعتذاره عن المشاركة في افتتاح احتفالية أسبوع مدينة ترافمونده مساء اليوم الجمعة. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية: "السيد غروته لا يرى مكانه الآن بين المحتفلين بافتتاح أسبوع ترافمونده".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.ا، أ.ف.ب، رويترز)