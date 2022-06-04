ألمانيا.. استمرار محاولات انتشال جثث من القطار المنكوب

تواصل فرق الإنقاذ صباح اليوم السبت (الرابع من حزيران/يونيو 2022) جهودها لانتشال ثلاث جثث، على الأقل، من قطار منكوب في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة اليوم أنه لا يزال هناك بضعة أشخاص في عداد المفقودين. وقال متحدث باسم الشرطة إن من المتوقع وصول رافعة قادرة على رفع ما يصل إلى 120 طنا إلى موقع الحادث خلال فترة الصباح، وأضاف: "لا يمكننا استبعاد احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت عربات القطار".

وتجد فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في رفع العربات التي انقلبت خلال الحادث، وفشلت محاولتان سابقتان للرفع.

وخرجت عدة عربات في قطار إقليمي متجه إلى ميونيخ عن مسارها في قرية بورغراين ظهر أمس الجمعة، وانقلب العديد من عربات القطار ذات الطابقين وانزلقت على منحدر حتى وصلت بالقرب من طريق رئيسي.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة ما لا يقل عن أربعة أشخاص من إجمالي حوالي 140 شخصا كانوا على متن القطار، كما أصيب نحو 30 شخصا آخرين بينهم عدة أطفال. وأصيب بعض الضحايا بجروح خطيرة وتطلبت حالتهم الخروج لجراحة عاجلة.

وتعتبر هذه وحدة من أسوأ حوادث السكك الحديدية في ألمانيا في السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن "صدمته الشديدة" إزاء حادث القطار. وقال شتاينماير في بيان اليوم السبت: "قلبي مع المصابين وجميع أسرهم في هذه الأوقات العصيبة... أود أن أشكر جميع أفراد الشرطة وقوات الإنقاذ على عملهم الدؤوب والمهم".

خ.س./أ.ح (د ب أ)