ألمانيا.. استبعاد بافلوفيتش من قائمة يورو 2024 وتعويضه بجان

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم استبعاد ألكسندر بافلوفيتش من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في أمم أوروبا 2024، بسبب المرض. واستدعى مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان قائد فريق دورتموند إيمره جان ليحل مكان بافلوفيتش.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش استبعد من بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب المرض وسيتم استبداله في التشكيلة باللاعب إيمري جان، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وغاب بافلوفيتش البالغ من العمر (20 عاما) لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن أول حصتين تدريبيتين لمنتخب ألمانيا بمعسكر الفريق في مدينة هيرتسوغيناوراخ، ولم يصل حتى إلى المعسكر بسبب عدوى لم يتم الإفصاح عنها.

ولم يكن من المتوقع أن يلعب بافلوفيتش، الذي دخل التشكيلة الأساسيةلبايرن ومنتخب ألمانيا خلال الموسم الحالي فقط، أساسيا مع منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية ضد اسكتلندا بعد غد الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2024).

ومن المقرر أن يتكون خط وسط المنتخب الألماني أمام اسكتلندا من توني كروس وروبرت أندريش والقائد إيلكاي غوندوغان، في المباراة التي تقام بملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ الألمانية.

وقال جمال موسيالا، زميل بافلوفيتش في منتخب ألمانيا وبايرن، خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذا يشكل ضربة موجعة للغاية بالنسبة له. سيبقى إيجابيا بالتأكيد، وسنتحدث مع بعضنا البعض في الأيام المقبلة".

وقدم جان، وهو لاعب أساسي سابق في منتخب ألمانيا، موسما قويا مع دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، علما بأنه يمكنه أيضا اللعب في خط الدفاع.

وخاض جان (30 عاما) آخر مبارياته الدولية في أيلول/ سبتمبر الماضي خلال فوز منتخب ألمانيا (2/1) على فرنساتحت قيادة المدرب المؤقت رودي فولر.

وابتعد جان، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، عن حسابات يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا الحالي، قبل أن يستعين به الآن، قبل ساعات قليلة على انطلاق أمم أوروبا. وتسبب غياب بافلوفيتش عن تدريب منتخب ألمانيا، في وقت سابق اليوم، في تأجيل التقاط الصورة الرسمية للفريق، ومن المتوقع الآن أن يتم ذلك غدا الخميس بعد وصول جان لمعسكر الفريق.

وواصل سوء الحظ ملازمته لبافلوفيتش مع منتخب ألمانيا، الذي تجرى منافسات أمم أوروبا على ملاعبه، حيث لم يتمكن من تسجيل ظهوره الأول مع الفريق خلال فترة التوقف الدولي التي جرت في آذار/ مارس الماضي، بسبب معاناته من التهاب اللوزتين، ليغيب عن فوز منتخب (الماكينات) على منتخبي فرنسا وهولندا وديا.

وفي بداية المعسكر الإعدادي لمنتخب ألمانيا لأمم أوروبا في نهاية أيار/ مايو الماضي، انضم بافلوفيتش لتدريبات الفريق متأخرا بضعة أيام، ثم خاض لقائه الدولي الأول كبديل في المباراة الودية التي انتهت بتعادل المنتخب الألماني سلبيا أمام أوكرانيا بمدينة نورمبرغ الأسبوع الماضي.

وقال بافلوفيتش مؤخرا إنه سيفكر في إجراء عملية جراحية للوزتيه في تموز/ يوليو المقبل.

وكان بافلوفيتش قرر اللعب لصالح منتخب ألمانيا، بعدما كان مؤهلا للعب أيضا مع منتخب صربيا. وبما أنه لم يلعب أي مباراة رسمية بعد، فإن صربيا ستظل من الناحية النظرية خيارا متاحا له من أجل تمثيلها.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر اليوم إسناد المباراة الافتتاحية في بطولة يورو 2024 التي ستجمع المنتخبين الألماني والاسكتلندي للحكم الفرنسي كليمان توربين.

ع.أ.ج/ ع. ش (د ب أ)