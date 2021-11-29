ألمانيا.. استبدال نحو 87 مليون يورو من "نقود الفيضانات" التالفة

انتهت في مدينة ماينز الألمانية عملية استبدال الأوراق النقدية التي تضررت حين غمرت الفيضانات عدة مناطق في ولايتي شمال الراين - وستفاليا وراينلاند بفالتس، بأوراق نقدية جديدة. وجرت العملية بأقصى سرعة في البنك الاتحادي "بوندسبانك".

وفقاً للبنك، فقد قدم المتضررون حتى الآن سندات مالية وعملات معدنية بقيمة إجمالية قدرها 86.7 مليون يورو، فيما تسارعت مؤخراً وتيرة العملية التي انتهت بحلول 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب ما نشر موقع شتوتغارت ناخريشتين.

وبحسب التقرير الذي نشره الموقع، فإن الأوراق المالية التالفة تأتي من البنوك المختلفة وبشكل خاص من أجهزة الصراف الآلي التي دمرتها المياه وحتى من الأفراد العاديين الذين كانوا يحتفظون بأموال نقدية أو سندات في بيوتهم.

ووفق الإجراءات المتبعة، يتم تنظيف وتجفيف الأوراق المالية - والتي غالباً ما تكون ملوثة بشدة بالطين ومياه الصرف الصحي وزيت التدفئة بسبب الفيضانات - ويتم فحصها من قبل خبراء في مركز تحليل متخصص للكشف عن التزييف وتقدير حجم التلف وهو مركز يتبع البنك الاتحادي في ماينز حتى يتمكن أصحاب تلك الأموال والسندات من الحصول على أموالهم في صورة أوراق نقدية جديدة وهي خدمة مجانية تماماً متاحة للمواطنين.

في غضون ذلك، بدأ معدل تسليم الأموال الجديدة في الانخفاض عما كان عليه قبل أسابيع قليلة حتى انتهت العملية تماماً، كما قال عضو المجلس التنفيذي لبوندسبانك يوهانس بيرمان، والذي أضاف أن الموظفين عملوا بجدية للتأكد من أن "المتضررين يستردون قيمة العملات الورقية والمعدنية المقدمة في أسرع وقت ممكن". وقال إن إمكانية التبادل غير محدودة بمبلغ معين من المال في الوقت الحالي.

ع.ح/ ع.غ