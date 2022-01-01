 ألمانيا: ازدهار تجارة الكتب خلال فترة الإغلاق | DW الأخبار | DW | 02.01.2022

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ألمانيا: ازدهار تجارة الكتب خلال فترة الإغلاق

توفر الكتب الجيدة فرصة لمعرفة عوالم جديدة, والهروب من واقع الحياة اليومية في زمن الجائحة. تقارير عن زيادة مبيعات الكتب في ألمانيا في أزمة كورونا.

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