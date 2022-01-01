ألمانيا: ازدهار تجارة الكتب خلال فترة الإغلاق

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توفر الكتب الجيدة فرصة لمعرفة عوالم جديدة, والهروب من واقع الحياة اليومية في زمن الجائحة. تقارير عن زيادة مبيعات الكتب في ألمانيا في أزمة كورونا.
بالتزامن مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، انطلقت مبادرة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في تشجيع الشباب على القراءة. رف للكتب على "انستغرام"، ومقاطع فيديو للنقد الأدبي على "تيك توك". كيف يتم ذلك؟
تحدثت تقارير إعلامية عن رفض عدد من اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بحجج وسباب عدة. فهل تقابل هذه الأسباب مبادرات للتوعية؟
يلقي الكثيرون باللوم على ترامب في ما تشهده أمريكا من انقسام مجتمعي يكاد يصل إلى حافة الحرب الأهلية، وفي التعامل العنيف للشرطة مع المتظاهرين، والفشل في إدارة أزمة كورونا.. لكن الغضب المتصاعد في أمريكا له جذور أعمق من ذلك.
رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر انتقادات المفوضية الأوروبية بشأن إغلاق ألمانيا حدودها مع التشيك وتيرول النمساوية. هذا في وقت استبعد خبراء ألمان تعافي الاقتصاد بشكل تلقائي بعد الإغلاق الجاري.
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