ألمانيا: ازدهار تجارة الكتب خلال فترة الإغلاق

انقسام مجتمعي و"عسكرة" وبوادر حرب أهلية.. أمريكا على صفيح ساخن

يلقي الكثيرون باللوم على ترامب في ما تشهده أمريكا من انقسام مجتمعي يكاد يصل إلى حافة الحرب الأهلية، وفي التعامل العنيف للشرطة مع المتظاهرين، والفشل في إدارة أزمة كورونا.. لكن الغضب المتصاعد في أمريكا له جذور أعمق من ذلك.