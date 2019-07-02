ألمانيا - ارتفاع قياسي في شعبية حزب الخضر وعدد أعضائه

قال ميشائيل كيلنر، الرئيس التنفيذي لحزب الخضر الألماني إن عدد الأعضاء زاد خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 10 ألف عضو ليصل إلى 85 ألف عضو، وهي زيادة لم تحدث بمثل هذا المقدار في مجمل عام 2018، وكان عدد أعضاء الحزب بلغ 65 ألف عضو في نهاية 2017. ووصف كيلنر هذا النمو بأنه "مثير للانتباه"، وأضاف " نشهد إقبالا في كل أنحاء ألمانيا ولاسيما في سكسونيا وبراندنبورغ (اللتين ستجري فيهما انتخابات برلمانية قريبا)، وهذا يعطينا قوة وطاقة للمعركة الانتخابية"، حسب ما نقلت ذلك عنه وكالة الأنباء الألمانية.

و من المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية في ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ في مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل. وعلى الرغم من المستوى القياسي لعدد أعضاء حزب الخضر حاليا، إلا أنه يعد حزبا صغيرا مقارنة بحزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي وبالحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ بلغ عدد أعضاء حزب ميركل في مطلع العام الحالي نحو 415 ألف عضو، فيما يبلغ عدد أعضاء الحزب الاشتراكي في الوقت الراهن نحو 426 ألف عضو.

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ولكن من حيث الشعبية يبدو الأمر مختلفا، إذ تظهر أحدث استطلاعات الرأي استمرار تنامي شعبية الخضر واحتلاله المركز الأول في قائمة الاحزاب الأكثر شعبية بالتقدم نقطة واحدة على تحالف ميركل المسيحي الذي يضم حزبها وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، حيث حصل الخضر في الاستطلاع الأخير للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) على 26 بالمائة، فيما حصل المسيحيون على 25 بالمائة والاشتراكيون على 13بالمائة فقط.

ويملك حزب الخضر أصغر كتلة برلمانية في الكتل الست التي يضمها البرلمان الألماني (بوندستاغ) حاليا إذ أن الخضر كانوا قد حصلوا على 8,9 بالماائة في الانتخابات البرلمانية عام 2017. ويرتبط الإقبال على حزب الخضر وزيادة شعبيته بقضايا الحزب الرئيسية المتمثلة في حماية المناخ والبيئة، إذ أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤرق الكثيرين.

وحسب استطلاع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، فإن 69 بالمائة من الألمان يرون أن الائتلاف الحاكم المكون من تحالف ميركل والحزب الاشتراكي مقصر في جهود حماية المناخ. وأعرب 92 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ورأى 68 بالمائة أن رفع أسعار رحلات الطيران عبر تطبيق ضريبة على الكيروسين أمر منطقى.

في سياق ذي صلة، حذّر المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر من المبالغة في التعامل مع قضية حماية المناخ. وأضاف شرودر (75 عاماً) أن المبالغة في التعامل مع قضية المناخ تفسر ارتفاع شعبية حزب الخضر في استطلاعات الرأي، وقال: "لكنني أتنبأ بأن هذا لن يكفي على الدوام للحفاظ على هذه الجمهورية".

م.م/ ع.ج (د ب أ)