ألمانيا - ارتفاع قياسي في شعبية حزب الخضر وعدد أعضائه

قال ميشائيل كيلنر، الرئيس التنفيذي لحزب الخضر الألماني إن عدد الأعضاء زاد خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 10 ألف عضو ليصل إلى 85 ألف عضو، وهي زيادة لم تحدث بمثل هذا المقدار في مجمل عام 2018، وكان عدد أعضاء الحزب بلغ 65 ألف عضو في نهاية 2017. ووصف كيلنر هذا النمو بأنه "مثير للانتباه"، وأضاف " نشهد إقبالا في كل أنحاء ألمانيا ولاسيما في سكسونيا وبراندنبورغ (اللتين ستجري فيهما انتخابات برلمانية قريبا)، وهذا يعطينا قوة وطاقة للمعركة الانتخابية"، حسب ما نقلت ذلك عنه وكالة الأنباء الألمانية.
و من المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية في ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ في مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل. وعلى الرغم من المستوى القياسي لعدد أعضاء حزب الخضر حاليا، إلا أنه يعد حزبا صغيرا مقارنة بحزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي وبالحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ بلغ عدد أعضاء حزب ميركل في مطلع العام الحالي نحو 415 ألف عضو، فيما يبلغ عدد أعضاء الحزب الاشتراكي في الوقت الراهن نحو 426 ألف عضو.
ولكن من حيث الشعبية يبدو الأمر مختلفا، إذ تظهر أحدث استطلاعات الرأي استمرار تنامي شعبية الخضر واحتلاله المركز الأول في قائمة الاحزاب الأكثر شعبية بالتقدم نقطة واحدة على تحالف ميركل المسيحي الذي يضم حزبها وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، حيث حصل الخضر في الاستطلاع الأخير للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) على 26 بالمائة، فيما حصل المسيحيون على 25 بالمائة والاشتراكيون على 13بالمائة فقط.
ويملك حزب الخضر أصغر كتلة برلمانية في الكتل الست التي يضمها البرلمان الألماني (بوندستاغ) حاليا إذ أن الخضر كانوا قد حصلوا على 8,9 بالماائة في الانتخابات البرلمانية عام 2017. ويرتبط الإقبال على حزب الخضر وزيادة شعبيته بقضايا الحزب الرئيسية المتمثلة في حماية المناخ والبيئة، إذ أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤرق الكثيرين.
وحسب استطلاع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، فإن 69 بالمائة من الألمان يرون أن الائتلاف الحاكم المكون من تحالف ميركل والحزب الاشتراكي مقصر في جهود حماية المناخ. وأعرب 92 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ورأى 68 بالمائة أن رفع أسعار رحلات الطيران عبر تطبيق ضريبة على الكيروسين أمر منطقى.
في سياق ذي صلة، حذّر المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر من المبالغة في التعامل مع قضية حماية المناخ. وأضاف شرودر (75 عاماً) أن المبالغة في التعامل مع قضية المناخ تفسر ارتفاع شعبية حزب الخضر في استطلاعات الرأي، وقال: "لكنني أتنبأ بأن هذا لن يكفي على الدوام للحفاظ على هذه الجمهورية".
م.م/ ع.ج (د ب أ)
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
من كان يتوقع هذا آنذاك؟
قبل ثلاثين عاماً وبالتحديد في السادس من آذار / مارس 1983فاز حزب الخضر في الانتخابات التشريعية الألمانية متخطياً نسبة الـ 5% ليصل إلى البرلمان الاتحادي- البوندستاغ. اعتقد كثيرون حينها أن الخضر مجموعة من الفوضوويين وأن حضورهم السياسي مؤقت. فقط قليل من المحللين توقع أن يكون حزب الخضر هو أكثر من الأحزاب نجاحاً التي تأسست في المانيا منذ خمسينات القرن الماضي، وأن يثبت أقدامه في الساحة السياسية.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
التحول من "حزب مناهض للأحزاب" إلى حزب حاكم
في البداية كان ينظر إلى حزب الخضر كـ "حزب مناهض للأحزاب"، إذ كانت المجموعات التي اتحدت وشكلت حزب الخضر مختلفة ومتنوعة من حيث انتماءاتها والمواضيع التي تهتم بها. إذ اتحدت في يناير / كانون الثاني عام 1980 مجموعات من حماة البيئة وحركة السلام ومناهضي السلاح والطاقة النووية والمدافعين عن حقوق الانسان والحركات النسائية بالاضافة إلى فنانين معروفين مثل جوزيف بويس.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
الوصول إلى البرلمان
في التاسع والعشرين من مارس / آذار 1983 توجه نواب حزب الخضر بسعادة وثقة كبيرة في النفس إلى مبنى البرلمان في مدينة بون عاصمة المانية الغربية آنذاك. والنواب الثلاثة في الصورة هم: غيرد باستيان وبيترا كيلي وأوتو شيلي (الثالث من اليسار). وفي تلك الدورة التشريعية كان للخضر 28 نائباً من أصل 520 نائباً في البرلمان الاتحادي- البوندستاغ.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
الوزير ذو الحذاء الرياضي
يوشكا فيشر كان أول عضو في حزب الخضر يشارك في حكومة محلية، إذ أصبح وزير البيئة في حكومة ولاية هيسن. ولدى أدائه اليمن الدستورية كان يرتدي سترة رياضية وبنطال جينز وحذاءا رياضياً عوض بدلة رسمية على عادة المسؤولين الحكوميين. وقد سبب ذلك موجة من اللغط آنذاك، واليوم تحول الحذاء الرياضي إلى قطعة تعرض في المتحف الألماني بمدينة أوفنباخ.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
بعيداً عن الموضوع
"الجميع يتحدث عن المانيا ونحن نتحدث عن الطقس" هذا كان شعار حزب الخضر عام 1990 لدى توحيد شطري المانيا، إذ رفض الحزب الطريقة التي تمت بها الوحدة. والنتيجة كانت خسارة الخضر في الجزء الغربي من المانيا في الانتخابات التشريعية، وفوزهم في الجزء الشرقي من البلاد.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
الصراع بين المتشددين والواقعيين
منذ البداية كان هناك صراع بين تارين في حزب الخضر، الأول كان تيار المتشددين الذين يرفضون المشاركة في الحكومة، وتيار الواقعيين الذي يدعو إلى المشاركة وتغيير النظام السياسي من الداخل. وقد وصل الصراع عام 1991 إلى ذروته باستقالة زعيمة المتشددين يوتا ديتفورت وآخرين من الحزب.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
الصدمة الكبرى
في اكتوبر/ تشرين الأول عام 1992 تم العثور على جثتي بيترا كيلي، ناشطة السلام المعروفة، وشريك حياتها غيرد باستيان، الأمين العام السابق للحزب. وكشف التحقيقات أن باستيان كان قد أطلق الرصاص على كيلي عندما كانت نائمة فقتلها ثم انتحر، ولم يعرف السبب فيما إذا كان مشكلة شخصية بينهما أم قرار مشترك بالانتحار.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
الخضر يزدادون وعياً وواقعية
تخلى الحزب عن بعض مبادئه القديمة التي أثبت الزمن أنها ليست عملية، مثل تبديل نواب الحزب في البرلمان في منتصف الدورة التشريعية. عام 1994 راهن الخضر في حملتهم الانتخابية على الشخصية الكارزيمية وزعيم التيار الواقعي، يوشكا فيشر.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
جيل جديد من الساسة
حكم الاتحاد المسيحي الديمقراطي المانيا بقيادة المستشار الأسبق هيلموت كول 16 عاماً. وفي عام 1998 فاز الحزب الاشتراكي وحزب الخضر في الانتخابات التشريعية. اتفق الحزبان على تشكيل حكومة ائتلافية، وقد وقع على اتفاق الشراكة الحكومية يوشكا فيشر (وزر الخارجية لاحقاً) عن حزب الخضر وغيرهارد شرودر (مستشار المانيا الجديد) وأوسكار لافونتين (وزير المالية) من الحزب الاشتراكي.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
ضرب فيشر بكيس ألوان في مؤتمر الحزب
شهد المؤتمر الاستثنائي لحزب الخضر عام 1999 نقاشاً وجدلاً حادين بسبب سياسة الائتلاف الحكومي الذي يشارك فيه الخضر، وقرار مشاركة المانيا مع حلف الناتو في الغارات الجوية على يوغسلافيا السابقة. وتم نعت يوشكا فيشر، وزير الخارجية ونائب المستشار، بداعية حرب وضربه بكيس يحتوي صباغاً أحمر أاصاب أذنه اليمنى، ما تسبب في تمزيق غشاء الطبل.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
التخلي عن الطاقة النووية
في يونيو / حزيران عام 2000 وقعت الحكومة الألمانية بقيادة المستشار غيرهارد شوردر، والمكونة من ائتلاف حزب الخضر والحزب الاشتراكي، مع مدير عملاق شركات توريد الطاقة E.On على اتفاق يقضي بالتخلي عن الطاقة النووية، وإغلاق آخر محطة طاقة نووية في المانيا عام 2021. وبذلك يكون الخضر قد حققوا هدفاً أساسياً ناضلوا من أجله منذ بداية تأسيس حزبهم، وهو التخلي عن الطاقة النووية.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
تمرد قواعد الحزب
اعتبر كثيرون من مناهضي الطاقة النووية، أن التخلي عنها لا يتم بالسرعة المطلوية. وتوجب على وزير البيئة آنذاك، يورغن تريتين وهو من حزب الخضر، التوقيع على قرار يقضي بنقل النفايات النووية ضمن حاويات معينة. وهذا ما نظر إليه البعض من قواعد حزب الخضر كخيانة. وحمل المتظاهرون في مدينة لونبورغ عام 2001 دمية تمثل وزير البيئة وتظهره كلعبة في يد شركات الطاقة.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
هل يستمر الخضر بعد فيشر؟
بعد ستة أشهر من خسارة ائتلاف الخضر والاشتراكيين للانتخابات التشريعية انسحب يوشكا فيشر من الساحة السياسية وعن النشاط الحزبي. في يونيو / حزيران 2006 ودع الكتلة البرلمانية لحزبه. بعد رحيل فيشر برز سؤال كبير شغل رفاقه من الخضر والمحللين والاعلاميين: ماذا سيحصل للحزب بدون فيشر الذي يعد من أكثر الشخصيات تاثيراً فيه منذ تأسيسه؟ هل سيتمر الحزب قوياً بعد رحيله؟
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
لا انهيار في ولاية صناعة السيارات
معجزة للخضر وصدمة للخصوم. في نوفمبر / تشرين الثاني 2011 انتخب فينفريد كريتشمان، من حزب الخضر، رئيساً لوزراء ولاية بادن فوترتمبرغ، التي تعرف بولاية صناعة السيارات. بل حتى أن، فريتس كون، عمدة مدينة شتوتغارت عاصمة الولاية، من حزب الخضر أيضاً، إلا أن شركات سيارات مرسيدس وبروش مستمرة في انتاجها كالعادة.
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ثلاثون عاماً .. حزب الخضر
الاخلاص للمبادئ الأساسية
رغم كل التغييرات والتطورات بقي حزب الخضر وفياً للكثير من مبادئه الأساسية ولاسيما الديمقراطية، مثل انتخاب ممثليه في الحملة الانتخابية من قبل أعضاء الحزب وليس تعيينهم من قبل القيادة. وهو ما حمل بعض المفاجآت، إذ تم انتخاب كاترين غورينغ ايكهارت وهي بروتستناتية من شرقي المانيا، وزعيم التيار اليساري في الحزب يورغن تريتين، وهو من غربي المانيا.
الكاتب: برغيت غورتس / عارف جابو