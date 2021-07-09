ألمانيا - ارتفاع في إصابات كورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد (11 يوليو/ تموز 2021)، استمرار ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بوتيرة طفيفة، لليوم الخامس على التوالي، بينما تجاوز معدل الإصابة الأسبوعي للمرة الأولى منذ أسبوعين ست درجات في عدد حالات الإصابة لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، مستقرا صباح الأحد عند 6,2. يُذكر أن هذا المعدل كان يبلغ 5,8 أمس السبت، فيما كان يبلغ 5,0 قبل أسبوع.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 745 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن ست حالات وفاة. ومقارنة بالأسبوع الماضي، فكانت حالات الإصابة بالفيروس تبلغ قبل أسبوع 559 حالة إصابة، وبلغت حالات الوفاة سبع حالات.

من جانب آخر كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد أنه قد تمّ إعطاء 81 مليون و300 آلاف جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي في ألمانيا إلى غاية اللحظة، وسط تقديرات بمتوسط معدل التطعيم بنحو 925 ألفا و343 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهراً واحداً لتطعيم 75 بالمائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

ويسود القلق في البلاد بعدما بات متحور دلتا الغالب بين الإصابات الجديدة المسجلة، وسط دعوات في اعتماد إجراءات احتزاية والتراجع عن إجراءات التخفيف التي اعتمدتها البلاد مؤخراً.

وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة ولاية زارلاند الألمانية لمواصلة تخفيف قواعد مواجهة فيروس كورونا المستجد حال زيادة معدل التطعيم بشكل كبير. وقال توبياس هانس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا حصل الجميع على عرض لقاح كامل وإذا كان اللقاح يحمي من الإصابة بمسارات مرضية خطيرة للسلالات الجديدة من الفيروس أيضاً، سيتعين علينا الحد مجددا من إجراءاتنا في مواجهة كورونا تدريجيا".

ودعا هانس إلى عدم النظر فقط لمعدل الإصابة الأسبوعي بالعدوى عند تقييم تطور وضع الإصابة بالفيروس في ألمانيا، وقال: "كلما يحصل عدد أكبر من الأشخاص على اللقاح ويخضعون لاختبار الكشف عن الفيروس، سيفقد معدل الإصابة الأسبوعي بشكل تلقائي دلالته بشكل أكبر".

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وعالميا، أشارت آخر الأرقام المعلن عنها الأحد عن عدد إصابات بلغ 186 مليون و500 ألف حالة، بينما بلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة ثلاث مليارات و300 مليون جرعة، وفق بيانات جامعة هوبكنز ووكالة بلومبرغ.

وما زالت الولايات المتحدة المتصدرة عالمياً من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تمّ إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تمّ إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و.ب/ (د ب أ، أ ف ب)