 ألمانيا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا | DW الأخبار | DW | 09.12.2021

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ألمانيا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا

في ألمانيا بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا أكثر من مئة ألف شخص منذ بداية الجائحة، وكثيرون من ذويهم باتوا الآن بحاجة إلى رعاية نفسية.

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