ألمانيا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا

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في ألمانيا بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا أكثر من مئة ألف شخص منذ بداية الجائحة، وكثيرون من ذويهم باتوا الآن بحاجة إلى رعاية نفسية.
طورت شركة "فايزر" أقراصاً يمكن تناولها مع كوب من الماء ضد فيروس كورونا، وثبتت حتى الآن قدرتها الكبيرة على الحد من الإصابة الحادة بالمرض ودخول المستشفى، فيما أعربت منظمة الصحة عن قلقها من تراجع فاعلية اللقاحات.
ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.
الحكومة الاتحادية الألمانية تصنف كلا من فرنسا والدنمارك كمنطقتي خطورة عالية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فيهما وتطبق الإجراءات المصاحبة للقرار على المسافرين منهما وكذلك من النرويج ولبنان وأندورا أيضا، فماذا يعني ذلك؟
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 270 مليون وإجمالي اللقاحات 8.4 مليار.
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