 ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا والائتلاف يبحث عواقبه الاقتصادية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2020

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أخبار

ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا والائتلاف يبحث عواقبه الاقتصادية

كشف معهد روبرت كوخ الألماني أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 800 شخص في جميع أنحاء ألمانيا، ليرتفع العدد عشرة أضعاف عما كان قبل أسبوع. ويعتزم قادة الائتلاف الحاكم عقد لقاء لبحث عواقب الفيروس على الاقتصاد.

باحثة في علم الفيروسات بجامعة غيسن تضع قناعا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا خلال أسبوع والحكومة تبحث آثاره على الاقتصادية

قال معهد روبرت كوخ بالعاصمة الألمانية برلين اليوم السبت (السابع من آذار/ مارس 2020) إن عدد المصابينبفيروس كورونا المستجد بلغ 800 شخص في جميع أنحاء البلاد. وبهذا ارتفع العدد عشرة أضعاف عما كان قبل أسبوع. وقال المعهد إن أعلى نسب الإصابة في ألمانيا سجلت في ولاية شمال الراين ويستفاليا (373 حالة) ثم ولاية بادن فورتمبيرغ (170 حالة) ثم بافاريا (134). وفيما عدا ولاية سكسونيا أنهالت فقد ظهرت العدوى في جميع الولايات الألمانية.

مختارات

احتجز العشرات تحت أنقاض فندق انهار في الصين. وتم إنقاذ أكثر من 20 شخصا بعد نحو ساعة ونصف ساعة من الحادث، وفق بيان للحكومة المحلية. وكان قد تم تحويل الفندق إلى مركز للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا (07.03.2020)

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا إلى 19 حالة، فيما قالت الحكومة الألمانية إنها مستعدة للتعامل مع أي زيادة محتملة للحالات وشكلت لجنة أزمة لمتابعة انتشار الفيروس. (26.02.2020)

أودى فيروس كورونا بحياة المئات وسبب خسائر مالية كبيرة جدا، لكن هناك شركات استفادت من الوباء وحققت خلال أيام أرباحا لم تكن تحلم بها. فمن هو المستفيد الأكبر من كورونا؟ وماذا عن العالم العربي وتأثير الوباء على اقتصاده؟ (06.02.2020)

ولم يثبت حتى الآن وجود عدوى موثقة بين التلاميذ الألمان الذين عادوا إلى مدينة هاله الألمانية من منطقة جنوب التيرول شمالي إيطاليا التي كثرت فيها عدوى الفيروس المستجد. وأثبتت الفحوص التي أجريت اليوم السبت وفقا لبيانات صادرة عن إدارة مدينة هاله أن الحالات جميعاً سلبية.

ونظراً للتهديد المالي الذي يمثله الفيروس للاقتصاد الألماني يعقد قادة الائتلاف الحاكم في البلاد مساء غد الأحد اجتماع قمة للتشاور من أجل اتخاذ إجراءات تدعم الشركات الاستثمارية في البلاد لمواجهة الآثار السلبية للمرض. 

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تطورات تفشي فيروس كورونا في العالم

وكان ماركوس زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس وزراء ولاية بافاريا، طالب قبل انعقاد قمة الائتلاف الحاكم غداً الأحد بانتهاج خطة الطوارئ لحماية الاقتصاد الألماني من عواقب انتشار فيروس كوفيد 19، قائلاً "لا يصح أن نتعرض لأزمة مالية ثانية بسبب فيروس كورونا".

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أشار إلى خطة ثلاثية المراحل عرضها خلال الأسبوع الماضي تتضمن برامج زيادة إقراض الشركات التي تضررت أو دعمها مالياً وفي مرحلة ثالثة وفقا لخطة ألتماير يمكن "اتخاذ إجراءات تنموية وهيكلية موسعة في هذه الشركات" كما قال.

وكانت قد تمت الإشارة إلى أن الائتلاف يمكن أن يخفض من العوائق التي تواجهها الشركات أمام تحويل نظام التشغيل إلى العمل لفترة قصيرة. كما تناقش احتمالات بشأن ما يسمى قروض اجتياز مرحلية لدعم الشركات ماليا على أجل قصير ومنح ضمانات لها أو تأجيل تحصيل الضرائب منها.

وبدوره كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اقترح التعجيل بإلغاء حصة الشركات في دفع أموال التضامن الخاصة بالعام 2021 إلى الصيف المقبل. كما جدد الحزب مطالبته بمزيد من الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية في ألمانيا.

وسيتناول اللقاء أيضاً الوضع على الحدود التركية اليونانية، حيث تحرك آلاف من المهاجرين واللاجئين إليها بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الحدود بين بلاده وبين أوروبا.

خ.س/ع.ج (د ب أ)

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    "دع القلق و شاهد نتفليكس!"

    شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.

  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    الرياضة الجماعية..عن بُعد

    ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا تصنع المليارديرات

    انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

  • A screenshot of Zoom website

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    إجتماعات العمل في المنزل

    ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.

  • Empty shelves in a supermarket

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا و حيوان "الهامستر"

    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

  • A customer shops for 3M N95 particulate filtering face mask at a store in East Palo Alto, California

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟

    في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

    يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة

    أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد


مختارات

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

تتأثر الأسواق المالية دائماً في أوقات الأزمات، حيث تنخفض أسهم البورصة بشكل كبير، مما يؤثر على أرباح الشركات المختلفة. و لكن حتى في ظل إجتياح حمى الخوف من فيروس كورونا العالم، نجد من يستفيدون من الوضع. فمن هم؟ (06.03.2020)  

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