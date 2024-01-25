ارتفاع عدد سكان ألمانيا إلى 84.7 مليون نسمة

ارتفع عدد سكان ألمانيا بنسبة طفيفة خلال عام 2023 ليسجل إجمالي عدد السكان رقما قياسيا تجاوز 84.5 مليون نسمة. بيانات رسمية أرجعت الزيادة إلى صافي عدد المهاجرين.

أفاد مكتب الاحصاءات اليوم الخميس (25 يناير/كانون الثاني 2024) بارتفاع عدد سكان ألمانيا بمقدار 30 ألف شخص على مدار عام 2023 ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 84.7 مليون نسمة. وعوض صافي عدد المهاجرين انخفاض معدلات المواليد التي تراجعت بنسبة 7 بالمئة.

وكانت الزيادة متماشية مع المعدلات التي شهدتها ألمانيا بين عامي 2012 و2021 لكنها أقل بكثير من عام 2022 عندما وصل مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد بحثا عن ملاذ آمن.

وتعد الهجرة موضوعا رئيسيا في ألمانيا في الوقت الراهن وتتخذ الحكومة إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود وتعهدتبتسريع عمليات الترحيل في حين تعمل أيضا على تلبية احتياجها للعمالة الأجنبية من خلال إصلاحات تسهل الحصول على الجنسية.

وصعد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي، مستغلا مسألة الهجرة باعتبارها مصدر قلق رئيسيا للناخبين.

وقدر مكتب الإحصاء صافي عدد المهاجرين إلى ألمانيا بما يتراوح بين 680 ألفا و710 آلاف شخص في عام 2023. وكان هذا العدد أقل من المستويات التي شهدتها البلاد في عام 2015، عندما وصل إلى 1.14 مليون لاجئ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وفي عام 2022 عندما وصل إلى 1.46 نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)