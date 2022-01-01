ألمانيا- ارتفاع الإصابات بكورونا وقيود مشددة قريباَ لمواجهة أوميكرون

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء (الخامس من يناير/كانون الثاني 2022) أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل ارتفاعاً لليوم السابع على التوالي.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم 258.6 مقابل 239.9 يوم الثلاثاء، و205.5 قبل أسبوع، و439.2 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 58 ألفا و912 حالة إصابة جديدة، مقابل 40 ألفا و43 إصابة جديدة يوم الأربعاء الماضي. وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 346 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 414 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و297 ألفا و320 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و581 ألفاً و800 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 112 ألفا و925 حالة.

مشاهدة الفيديو 01:44 موجة مرتقبة من الإصابات بمتحور أوميكرون في أوروبا

تشديد مرتقب للإجراءات

من ناحية أخرى، يعتزم وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، تقديم مقترحات لتشديد قيود الاختلاط لمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك خلال المشاورات التي ستُجرى على المستوى الاتحادي والولايات بشأن كورونا يوم الجمعة.

وقال لاوترباخ في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية : "للأسف سيكون من الضروري تطبيق تشديدات لمواجهة الموجة الشديدة القادمة إلينا. سأقدم مقترحات بذلك".

ولم يذكر لاوترباخ تفاصيل، لكنه أكد أنه لا يوجد سبب للاسترخاء، خاصة بالنسبة للأشخاص غير المطعمين، وقال: "لا يمكن أن نعدهم بإلغاء قيود الاختلاط بالنسبة لهم سواء على المدى القصير أو المتوسط... مناشدتي لغير الملقحين هو أن يتلقوا الجرعة الأولى على الأقل بسرعة، حتى يكون لديهم على الأقل عامل حماية مهم يقيهم من مسار شديد للمرض".

كما دافع الوزير عن مقترحه بتقليص مدة الحجر الصحي فيما يتعلق بالإصابة بالمتحور "أوميكرون"، وقال: "الدراسات تظهر أن فترة التناسخ - أي المرحلة التي ينتشر فيها الفيروس في الجسم والمرحلة التي يصبح فيها الفرد معديا - تكون أقصر بكثير مع أوميكرون... يمكننا إذن تقليص فترة الحجر إلى حد ما دون مخاطرة".

ويرى لاوترباخ أن الجرعات المعززة من التطعيم أفضل حماية ضد متحورأوميكرون، وقال: "وفقاً لنمذجة معهد روبرت كوخ، يجب أن يكون الهدف هو أن يتلقى أكثر من 80% ممن أتمو تطعيمهم بجرعتين جرعة معززة ثالثة، أي ما يعادل 56% من السكان".

ع.ح./ز.ا.ب (د ب أ)