ألمانيا.. ادعى أنه طالب وحصل على 68 ألف يورو كقرض طلابي

ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من آذار/مارس 2019) أن شخصاً لم يكشف عن هويته نجح عن طريق الغش في الحصول على حوالي 68 ألف يورو من الأموال التي تمنح كقروض للطلاب. وأضاف الموقع أن الشخص الذي كان يدعي أنه طالب قدم حوالي 19 طلباً بين الأعوام 2015 و2018، تم الموافقة على 14 منها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، مارتينا ناغ، للمجلة الألمانية: "إنها عملية ممنهجة مدفوعة بطاقة إجرامية كبيرة"، مضيفة أن هذا الشخص قام بتزوير أوراق هويات شخصية والعديد من وثائق التسجيل في عدة جامعات في مدينة هامبورغ.

وأردفت المتحدثة باسم الشرطة أن مراجعة دورية داخلية في الهيئة التي تمنح القروض التي تهتم بالشؤون الطلابية والمعروفة باسم "شتوديرندنفيرك" (Studierendenwerk) كشفت التحايل، بيد أنها لم تعلق على احتمال ارتكاب موظفيها لأي أخطاء.

من جهتها رفضت إحدى الجامعة المعنية "هافن سيتي أونيفرسيتيت هامبورغ" HafenCity Universität Hamburg التعليق على الأمر مكتفية بالقول: "لا يمكننا ولا يجوز لنا التصريح بأي شيء ما دام التحقيق في القضية جار، إذ أن أي تصريح قد يؤدي إلى الإضرار بمجرى التحقيق".

بقي أن نذكر أن "بافوغ" (BAföG) هو اختصار لكلمة "Bundesausbildungsförderungsgesetz"، والتي تعني"القانون الاتحادي لدعم التعليم". ويستطيع الطلاب الألمان وبعض حاملي الإقامات من نوع خاص من الأجانب التقدم للحصول على القرض، بشرط عدم امتلاك الطالب أو والديه ما يكفي للإنفاق عليه. والمبلغ الأقصى للقرض هو 735 يورو شهرياً. ويتوجب على الطالب المستفيد من القرض تسديد نصفه فقط بعد الانتهاء من الدراسة.

خ.س/ع.ش