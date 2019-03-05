ألمانيا.. ادعى أنه طالب وحصل على 68 ألف يورو كقرض طلابي

ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من آذار/مارس 2019) أن شخصاً لم يكشف عن هويته نجح عن طريق الغش في الحصول على حوالي 68 ألف يورو من الأموال التي تمنح كقروض للطلاب. وأضاف الموقع أن الشخص الذي كان يدعي أنه طالب قدم حوالي 19 طلباً بين الأعوام 2015 و2018، تم الموافقة على 14 منها.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، مارتينا ناغ، للمجلة الألمانية: "إنها عملية ممنهجة مدفوعة بطاقة إجرامية كبيرة"، مضيفة أن هذا الشخص قام بتزوير أوراق هويات شخصية والعديد من وثائق التسجيل في عدة جامعات في مدينة هامبورغ.
وأردفت المتحدثة باسم الشرطة أن مراجعة دورية داخلية في الهيئة التي تمنح القروض التي تهتم بالشؤون الطلابية والمعروفة باسم "شتوديرندنفيرك" (Studierendenwerk) كشفت التحايل، بيد أنها لم تعلق على احتمال ارتكاب موظفيها لأي أخطاء.
من جهتها رفضت إحدى الجامعة المعنية "هافن سيتي أونيفرسيتيت هامبورغ" HafenCity Universität Hamburg التعليق على الأمر مكتفية بالقول: "لا يمكننا ولا يجوز لنا التصريح بأي شيء ما دام التحقيق في القضية جار، إذ أن أي تصريح قد يؤدي إلى الإضرار بمجرى التحقيق".
بقي أن نذكر أن "بافوغ" (BAföG) هو اختصار لكلمة "Bundesausbildungsförderungsgesetz"، والتي تعني"القانون الاتحادي لدعم التعليم". ويستطيع الطلاب الألمان وبعض حاملي الإقامات من نوع خاص من الأجانب التقدم للحصول على القرض، بشرط عدم امتلاك الطالب أو والديه ما يكفي للإنفاق عليه. والمبلغ الأقصى للقرض هو 735 يورو شهرياً. ويتوجب على الطالب المستفيد من القرض تسديد نصفه فقط بعد الانتهاء من الدراسة.
خ.س/ع.ش
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة العاشرة: جامعة كولونيا
من مميزات جامعة كولونيا العريقة موقعها الاستراتيجي المهم في مركز أوروبا، إذ أن ساعات قليلة بالقطار تفصلها عن باقي المدن الأوروبية الكبرى، مثل أمستردام وبروكسل وباريس وغيرها.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة التاسعة: جامعة غوته بفرانكفورت
سميّت هذه الجامعة تيمناً بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته ويشبه مبناها ناطحة سحاب. لذلك تلقب هذه الجامعة الواقعة في قلب مدينة فرانكفورت بجامعة "مانهاتن"، نسبة إلى حي مانهاتن في نيويورك الذي تهيمن عليه ناطحات السحاب.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثامنة: جامعة دوسبورغ-إيسن
يدرس نحو 37 ألف طالب في هذه الجامعة، التي نتجت عن اندماج جامعتي دوسبورغ وإيسن عام 2003. تتميز منطقة الرور، التي تقع فيها هذه الجامعة، بكثافتها السكانية العالية، إلا أن تكاليف المعيشة فيها منخفضة مقارنة ببقية ألمانيا.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة السابعة: جامعة هايدلبرغ
تعتبر جامعة هايدلبرغ أقدم جامعة ألمانية، إذ وُضع حجر الأساس فيها عام 1364، بالإضافة إلى وقوعها في مدينة هايدلبرغ التي تتميز بجمالها العمراني الساحر.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة السادسة: جامعة هومبولد ببرلين
تعتبر هذه الجامعة أيضاً من أقدم الجامعات الألمانية وتخرّجت منها أسماء ألمانية شهيرة، مثل أوتو فون بيسمارك صانع الوحدة الألمانية والأديب هاينريش هاينه.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الخامسة: جامعة برلين التقنية
تعتبر هذه الجامعة رائدة في مجال الهندسة التقنية، بالإضافة إلى كون تكاليف المعيشة في العاصمة الألمانية برلين أقل مقارنة بباقي العواصم الأوروبية الأخرى.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الرابعة: جامعة آخن
تقع مدينة آخن على الحدود البلجيكية والهولندية، وتحمل جامعتها التقنية (RWTH) شعار "فكّر في المستقبل"، وهي بالفعل تستثمر كل شيء لضمان مستقبل أفضل لطلبتها.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثالثة: جامعة ميونخ التقنية
في مدينة ميونخ جامعتان متميزتان، إحداهما جامعة ميونخ التقنية، التي ينحدر 20 في المائة من طلابها من أصول مهاجرة.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثانية: جامعة لودفيغ ماكسيمليان بميونخ
إلى جانب تخرّج 34 عالماً فازوا بجائزة نوبل من هذه الجامعة العريقة، فإن صحيفة "مونوكل" العالمية صنفت ميونخ كأفضل مدينة في العالم.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الأولى: جامعة برلين الحرة
تأسست هذه الجامعة عام 1948 وكانت آنذاك، بعكس جامعة هومبولد الواقعة في القسم الشرقي من برلين الخاضع للسيطرة السوفييتية، جزءاً من "العالم الحر"، ولهذا سميت الجامعة "الحرة"، وهي حاصلة على لقب أفضل الجامعات الألمانية.
الكاتب: شيمبوندا شيمبالو/ و.ب