 ألمانيا - احتراق عشرات القردة والألعاب النارية قد تكون السبب | عالم المنوعات | DW | 01.01.2020

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منوعات

ألمانيا - احتراق عشرات القردة والألعاب النارية قد تكون السبب

تحولت احتفالات رأس السنة إلى مأساة لأنواع مختلفة من القردة في حديقة حيوانات كريفيلد، إذ يرجح أن إهمال بعض المحتفلين، تسبب في احتراق بيت القردة بأكمله، مصادر أشارت إلى تمكن رجال الإطفاء من انقاذ قردين بأعجوبة.

بيت القردة في حديقة حيوانات كريفيلد بعد احتراقه ومن المرجح أن تكون الألعاب النارية السبب

حديقة حيوانات كريفيلد أعلنت عن احتراق بيت القردة بأكمله

اندلع حريق في بيت القردة في حديقة حيوانات مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين- ويستفاليا ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق معظم الحيوانات بداخلها.

وكتبت الحديقة على صفحتها على "فيسبوك" صباح اليوم الأربعاء ( الاول من كانون الثاني/ يناير2020): "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس...وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة.... بيت القردة العليا احترق". وأضافت الحديقة أن حظيرة الغوريلا المتاخمة لبيت القردة لم يطالها الحريق.

وما زالت التحقيقات جارية، بحسب تغريدة نشرتها شرطة مدينة كريفيلد على صفحتها على تويتر . بيد أن إذاعة غرب ألمانيا ذكرت أنه من المرجح أن تكون ألعاب نارية لمحتفلين برأس السنة الميلادية الجديدة هي التي تسببت في هذا الحريق. وتولت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق. وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث. وستظل الحديقة مغلقة بسبب ذلك.

موقع "فوكوس" نشر نتائج المعلومات الأولى من التحقيق، وأشار إلى أن الأجهزة المختصة التي تعاملت مع الحريق، تمكنت من إنقاذ اثنين من القردة بأعجوبة. وقالت الشرطة أنه عدما وصل رجال الإطفاء كان بيت القردة بأكمله قد التهمته النيران، بيد أنه تم سماع أصوات أنين وصراخ ما أستدعى التحقق من ذلك، ليتم إنقاذ قردين من فصيلة الشمبانزي.

افتتح بيت القردة عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع. وكانت تضم قسم القردة من فصيلة إنسان الغاب والشمبانزي والغوريلا والقشيات ونوع من خفافيش الفاكهة وطيور.

صورة من الأرشيف لأحد القردة التي تسكن حديقة حيوانات كريفيلد، لا يعرف إن كان هذا القرد قد نجا من الحريق أم لا!

ووفقا لأقوال غيرد هوبمان من شرطة كريفيلد، فإن الحريق قد يكون ناتجا عن إهمال متعمد من قبل المحتفلين برأس السنة، حيث لاحظ شهود عيان ألعاب نارية من نوع "شموع السماء الصينية" وهي تطلق بالقرب من الحديقة. وقال هوبمان أن هذا النوع من الصواريخ محظور استخدامه في ألمانيا، نظرا لكونها شديدة الاشتعال. ويفترض المحققون أنها قد تكون المسبب للحريق.

وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح بيت القردة بها عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع. وكانت تضم قسم القردة من فصيلة إنسان الغاب والشمبانزي والغوريلا والقشيات ونوع من خفافيش الفاكهة وطيور.

ع.أ.ج/ ع خ

  • Orangutan Baby Rieke Berlin Zoo (Reuters/F. Bensch)

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

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  • BdT mit Deutschlanbezug Vorstellung eines 14 Tage alten Flachlandtapirs (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

    يعرف هذا التابير الفضولي الذي يقحم أنفه في عدسة التصوير في حديقة الحيوان في مدينة ماغديبرغ بالتابير البرازيلي. التقطت له هذه الصورة عندما كان يبلغ من العمر أسبوعين فقط. للأسف هوجم من قبل أمه ورفضت إرضاعه، غير أن الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان يطعمون الحيوان الصغير بزجاجة الحليب كالأطفال.

  • Deutschland Rote Panda-Babys in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

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  • Vorstellung Koala-Jungtier im Zoo Duisburg (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

    كانت هذه الكوالا الجميلة تزن 580 غراماً فقط حتى بعد أن عاشت في حديقة حيوانات دويسبورغ خلال الأشهر الستة الأولى من حياتها. والكوالا حيوانات جرابية، أي تمتلك حقيبة أو جراب مفتوح لحمل أطفالها. يتمسك هذا الصغير بكتف الطبيبة البيطرية لينا. ويأتي الكوالا من الجانب الآخر من العالم، من أستراليا، حيث يتغذى على أوراق الكينا.

  • Baby animals: norther fur seal, Bud at Hannover Adventure Zoo.

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

    صغير الفقمة البالغ عمره 3 أشهر مع أمه "دونا" يتسبب بحدوث عويل متواصل منذ وصوله. في الواقع هكذا هو الوضع الطبيعي، إذ يتعرف صغار الفقمة على أمهاتهم عن طريق الصوت. الأمر الذي يوفر عرضاً رائعاً لزوار حديقة الحيوان في هانوفر.

  • Baby animals: Pinto the drill at Hellabrunn Animal Park in Munich

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

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  • Baby animals: elephant, the Anjuli at Hagenbeck Zoo in Hamburg

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

    تحمي "ياشودا" ابنتها الصغيرة عندما تتجول صغيرة الفيل في حديقة حيوانات هاغينبك بهامبورغ. أنجبت "ياشودا" صغيرتها الخامسة بعد حمل استمر 688 يوماً. افتتحت مدينة هامبورغ أمام العامة الفرصة لاختيار اسم للصغيرة، حيث صوت حوالي 8 آلاف معجب عبر الإنترنت ليطلقوا عليها اسم "أنجولي"، ما يعني "هبة الله".

  • Baby animals: Kaya the sea lion, Wuppertal Zoo.

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

    ولدت "كايا" صغيرة أسد البحر في حديقة حيوان فوبرتال. يعتبر أسد البحر في كاليفورنيا من بين الثدييات البحرية الأكثر أناقة. تتطلب السباحة التعلم والممارسة، لذا لا يتمكن الصغار من السباحة مباشرة. كانت هذه التصرفات الغريبة والجريئة من الصغيرة "كايا" ترسم الابتسامة على وجوه الزوار. بالتوفيق "كايا"!

  • Baby animals: Bonobos at Frankfurt Zoo

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

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  • Baby animals: Gertrud the hen and her adoptive brood of rhea chícks at Worms Animal Park

    حيوانات صغيرة وظريفة في حدائق الحيوان بألمانيا

    تعيش هذه العائلة الغريبة من طيور الريا، أو النعام في حديقة فورمس للحيوانات. والريا هي نوع من الطيور لا يطير توجد في أمريكا الجنوبية. وعادة ما يتم رعاية الكتاكيت من قبل والدهم، ولكن في هذه الحالة، لم يكن الأب على رأس عمله، لهذا السبب تولت الدجاجة"غيرترود" المهمة وتدخلت كأم بديلة. وقد يتجاوز طول طيور الريا المتر. إيفيتا اونروسكوفا/ ريم ضوا.


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