ألمانيا - احتراق عشرات القردة والألعاب النارية قد تكون السبب

اندلع حريق في بيت القردة في حديقة حيوانات مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين- ويستفاليا ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق معظم الحيوانات بداخلها.
وكتبت الحديقة على صفحتها على "فيسبوك" صباح اليوم الأربعاء ( الاول من كانون الثاني/ يناير2020): "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس...وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة.... بيت القردة العليا احترق". وأضافت الحديقة أن حظيرة الغوريلا المتاخمة لبيت القردة لم يطالها الحريق.
وما زالت التحقيقات جارية، بحسب تغريدة نشرتها شرطة مدينة كريفيلد على صفحتها على تويتر . بيد أن إذاعة غرب ألمانيا ذكرت أنه من المرجح أن تكون ألعاب نارية لمحتفلين برأس السنة الميلادية الجديدة هي التي تسببت في هذا الحريق. وتولت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق. وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث. وستظل الحديقة مغلقة بسبب ذلك.
موقع "فوكوس" نشر نتائج المعلومات الأولى من التحقيق، وأشار إلى أن الأجهزة المختصة التي تعاملت مع الحريق، تمكنت من إنقاذ اثنين من القردة بأعجوبة. وقالت الشرطة أنه عدما وصل رجال الإطفاء كان بيت القردة بأكمله قد التهمته النيران، بيد أنه تم سماع أصوات أنين وصراخ ما أستدعى التحقق من ذلك، ليتم إنقاذ قردين من فصيلة الشمبانزي.
صورة من الأرشيف لأحد القردة التي تسكن حديقة حيوانات كريفيلد، لا يعرف إن كان هذا القرد قد نجا من الحريق أم لا!
ووفقا لأقوال غيرد هوبمان من شرطة كريفيلد، فإن الحريق قد يكون ناتجا عن إهمال متعمد من قبل المحتفلين برأس السنة، حيث لاحظ شهود عيان ألعاب نارية من نوع "شموع السماء الصينية" وهي تطلق بالقرب من الحديقة. وقال هوبمان أن هذا النوع من الصواريخ محظور استخدامه في ألمانيا، نظرا لكونها شديدة الاشتعال. ويفترض المحققون أنها قد تكون المسبب للحريق.
وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح بيت القردة بها عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع. وكانت تضم قسم القردة من فصيلة إنسان الغاب والشمبانزي والغوريلا والقشيات ونوع من خفافيش الفاكهة وطيور.
ع.أ.ج/ ع خ
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