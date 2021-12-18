ألمانيا - اجتماع للولايات يناقش تقييد التواصل بسبب أوميكرون

من المقرر أن يجتمع رؤساء كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بعد ظهر اليوم الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) لمناقشة فرض قيود أكثر صرامة في يناير/ كانون الثاني، مع اقتراب إمكانية حدوث موجة خامسة شديدة من الإصابات بفيروس كورونا مدفوعة بالمتحور أوميكرون في ألمانيا.

وينصب تركيز المؤتمر، الذي ينعقد عبر الفيديو بين رؤساء وزراء الولايات الـ 16 في ألمانيا والمستشار أولاف شولتس على أفضل السبل للحد من الاتصال المجتمعي لجميع السكان، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين تعافوا من كوفيد 19، كما تجري مناقشة إغلاق النوادي وصالات الرقص، ويبدو من المرجح أن يتم ذلك.

ويأتي الاجتماع العاجل ردا على دعوة عاجلة وجهها مجلس خبراء كورونا الجديد التابع للحكومة الاتحادية. وسيتشاور رؤساء وزراء الولايات فيما بينهم فى البداية قبل أن ينضم إليهم المستشار شولتس عن طريق الفيديو.

وبحسب الاجتماع الأخير الذي عقد في أوائل الشهر الحالي فقد تم الاتفاق على عدوم وضع قيود على مشاركة من تلقوا اللقاح أو المتعافين من المرض في الفعاليات المختلفة في الأماكن المفتوحة على أن يتم تقليص مشاركة غير المحصنين أو المتعافين في الاجتماعات العائلية إلى الحد الأدنى مع استبعاد وجود الأطفال تحت 15 عاماً.

ويتوقع أن يتم فرض المزيد من القيود حتى على الملقحين والمتعافين بعد احتفالات رأس السنة الجديدة على أبعد تقدير إلى أجل غير مسمى، على ألا تزيد الاجتماعات العائلية عن 10 أشخاص كحد أقصى.

مشاهدة الفيديو 00:39 سكان برلين يعبرون عن رأيهم تجاه تفشي كورونا

ورغم وجود دعوات لفرض الإغلاق العام، إلا أن الأمر مرتبط بالوصول إلى 350 حالة إصابة بين 100 ألف شخص خلال أسبوع، فيما أشارت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ساسكيا إسكين إلى احتمال وجود "تقييد كبير للفعاليات الكبيرة" كمباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية.

مزيد من الإصابات

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و833050 بعد تسجيل 23428 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108814 بعد تسجيل 462 وفاة جديدة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب الصحة والشؤون الاجتماعية في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية أن كل الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة، أصبحت مشغولة بالكامل.

وأوضح المكتب أن عدد مرضى كوفيد الموجودين في أقسام الرعاية المركزة وصل يوم أمس الاثنين إلى مئة مريض بزيادة بمقدار أربعة مرضى مقارنة باليوم السابق.

وذكر المكتب أن عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وصل إلى 415 مريضا بزيادة بمقدار 28 مريضا مقارنة باليوم السابق. وسجلت الولاية تسع حالات وفيات جديدة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي عدد وفيات كورونا في الولاية منذ بدء الجائحة إلى 1432 حالة.

ع.ح./ص.ش. (د ب ا ، رويترز)