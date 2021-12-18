ألمانيا - اجتماع للولايات يناقش تقييد التواصل بسبب أوميكرون

من المقرر أن يجتمع رؤساء كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بعد ظهر اليوم الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) لمناقشة فرض قيود أكثر صرامة في يناير/ كانون الثاني، مع اقتراب إمكانية حدوث موجة خامسة شديدة من الإصابات بفيروس كورونا مدفوعة بالمتحور أوميكرون في ألمانيا.
وينصب تركيز المؤتمر، الذي ينعقد عبر الفيديو بين رؤساء وزراء الولايات الـ 16 في ألمانيا والمستشار أولاف شولتس على أفضل السبل للحد من الاتصال المجتمعي لجميع السكان، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين تعافوا من كوفيد 19، كما تجري مناقشة إغلاق النوادي وصالات الرقص، ويبدو من المرجح أن يتم ذلك.
ويأتي الاجتماع العاجل ردا على دعوة عاجلة وجهها مجلس خبراء كورونا الجديد التابع للحكومة الاتحادية. وسيتشاور رؤساء وزراء الولايات فيما بينهم فى البداية قبل أن ينضم إليهم المستشار شولتس عن طريق الفيديو.
وبحسب الاجتماع الأخير الذي عقد في أوائل الشهر الحالي فقد تم الاتفاق على عدوم وضع قيود على مشاركة من تلقوا اللقاح أو المتعافين من المرض في الفعاليات المختلفة في الأماكن المفتوحة على أن يتم تقليص مشاركة غير المحصنين أو المتعافين في الاجتماعات العائلية إلى الحد الأدنى مع استبعاد وجود الأطفال تحت 15 عاماً.
ويتوقع أن يتم فرض المزيد من القيود حتى على الملقحين والمتعافين بعد احتفالات رأس السنة الجديدة على أبعد تقدير إلى أجل غير مسمى، على ألا تزيد الاجتماعات العائلية عن 10 أشخاص كحد أقصى.
ورغم وجود دعوات لفرض الإغلاق العام، إلا أن الأمر مرتبط بالوصول إلى 350 حالة إصابة بين 100 ألف شخص خلال أسبوع، فيما أشارت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ساسكيا إسكين إلى احتمال وجود "تقييد كبير للفعاليات الكبيرة" كمباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية.
مزيد من الإصابات
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و833050 بعد تسجيل 23428 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108814 بعد تسجيل 462 وفاة جديدة.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب الصحة والشؤون الاجتماعية في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية أن كل الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة، أصبحت مشغولة بالكامل.
وأوضح المكتب أن عدد مرضى كوفيد الموجودين في أقسام الرعاية المركزة وصل يوم أمس الاثنين إلى مئة مريض بزيادة بمقدار أربعة مرضى مقارنة باليوم السابق.
وذكر المكتب أن عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وصل إلى 415 مريضا بزيادة بمقدار 28 مريضا مقارنة باليوم السابق. وسجلت الولاية تسع حالات وفيات جديدة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي عدد وفيات كورونا في الولاية منذ بدء الجائحة إلى 1432 حالة.
ع.ح./ص.ش. (د ب ا ، رويترز)
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ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا
بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول تعني انطلاق أربعة أسابيع من الاحتفالات بعيد الميلاد. الألمان ينظرون لهذا الشهر كشهر العودة إلى الأجواء العائلية، بينما يتفكر المسيحيون منهم في قصة ميلاد السيد المسيح. يسمي الألمان هذه الأسابيع "أدفينت"، وهي مشتقة من كلمة لاتينية بمعنى "الوصول"، والتي تشير إلى قدوم المسيح أو ميلاده.
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أسواق عيد الميلاد تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في المد الألمانية، وهي فضاء للترفيه وتناول المشروبات والمأكولات والتسوق وخصوصاً من المنتوجات التقليدية والحرف اليدوية. لكن الظروف الصحية الطارئة بسبب جائحة كورونا تفرض للعام الثاني بألمانيا إجراءات صحية خاصة أثناء التجول في أسواق عيد الميلاد، بينما قررت ولايتا بافاريا وساكسونيا إغلاقها.
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ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا
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ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا
تبادل الهدايا في عيد الميلاد تقليد درج الألمان عليه من زمن طويل، ولكن هذا التقليد مصحوب بالكثير من التوتر، والمستفيد الوحيد هي المحلات التجارية والشركات، إذ يتهافت الكثيرون – وخصوصاً قبل أيام من عيد الميلاد – عليها لشراء ما تقع عليه أيديهم من هدايا، وذلك لكسب الوقت وكي لا تكون اليد خالية. ومؤخراً جعل التسوق لهدايا عيد الميلاد عبر الإنترنت هذا الواجب أسهل من أي وقت مضى.
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ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا
في نهاية موسم أعياد الميلاد ومع حلول ليلة رأس السنة، تتزين عادة سماء ألمانيا بالألعاب النارية، التي تنطلق من كل بيت تقريباً وبالضبط عندما تدق الساعة معلنة منتصف الليل. إلى ذلك، يحرص الألمان على تقاليد عائلية أو بصحبة الأصدقاء، كلعب الألعاب المجتمعية أو الغناء أو إقامة وليمة قبيل انتهاء العام وحلول العام الجديد. لكن للعام الثاني تعلن السلطات حظر بيع الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب كورونا