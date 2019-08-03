ألمانيا.. اتهام قس بانتهاكات جنسية بحق قاصر وأبرشيته ترد

أوقفت أبرشية ريغنسبورغ جنوبي ألمانيا قساً عن العمل بشكل مؤقت بسبب اتهامات بارتكابه انتهاكات جنسية بحق قاصر. وأعلن متحدث باسم الادعاء العام في مدينة ريغسنبورغ اليوم الثلاثاء (السادس من آب/أغسطس 2019) عن فتح باب التحقيق في هذه الاتهامات، ووفقاً للمتحدث، فإن الجريمة قد وقعت قبل أكثر من عشرة أعوام لكن المجني عليه تقدم ببلاغ بها في الوقت الراهن. وأضاف المتحدث باسم الادعاء العام أنه يجري الآن فحص هذه الاتهامات.

وذكر مقدم البلاغ أنه كان دون السن القانونية إبان وقوع الجريمة.

من جانبه، قال متحدث باسم الأبرشية إن وقف القس عن العمل جرى الإعلان عنه أول أمس الأحد. ولم يدل الادعاء ولا الأبرشية بتفاصيل أدق عن الاتهامات أو القس أو المجني عليه. وكانت عدة وسائل إعلام أوردت تقارير عن هذا الموضوع في وقت سابق.

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ)