 ألمانيا: اتهام عناصر من الشرطة بالتسبب في موت لاجئ سنغالي مراهق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.02.2023

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ألمانيا: اتهام عناصر من الشرطة بالتسبب في موت لاجئ سنغالي مراهق

تم استدعاء الشرطة عندما هدد محمد د. البالغ من العمر 16 عامًا بإيذاء نفسه بسكين. وفتحت عناصر الشرطة في وقت لاحق النار على المراهق، ووصف المدعون العملية بأنها "غير متناسبة منذ البداية".

تسببت واقعة موت مراهق سنغالي بعد تدخل من الشرطة في احتجاجات في ألمانيا، هنا مثلا في ميدان نويماركت بمدينة كولونيا (20/8/2022)

تسببت واقعة موت مراهق سنغالي بعد تدخل من الشرطة في احتجاجات في ألمانيا، هنا مثلا في ميدان نويماركت بمدينة كولونيا (20/8/2022)

وجه مكتب المدعي العام في مدينة دورتموند الألمانية اتهامات لخمسة من عناصر الشرطة فيما يتعلق بإطلاق النار المميت على مراهق سنغالي يبلغ من العمر 16 عامًا.

مختارات

وأدت وفاة المراهق إلى اندلاع احتجاجات على عنف الشرطة في المدينة الواقعة غرب ألمانيا، وأثارت القضية جدلاً حول معاملة الأقليات وكيفية تعامل السلطات مع القضايا المتعلقة بأشخاص يعانون من أمراض عقلية.

ووجهت النيابة العامة أمس الثلاثاء (14 شباط/ فبراير 2023) إلى رجل الشرطة الذي أطلق الرصاص تهمة القتل غير العمد، بينما وجهت إلى ضابطه الأعلى تهمة التحريض. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) أن ثلاثة آخرين من رجال الشرطة وجهت إليهم تهمة بالتسبب في أذى بدني خطير.

ما نعرفه من معلومات عن وفاة محمد

كان محمد د. لاجئًا يبلغ من العمر 16 عامًا يقيم في دار رعاية بمدينة دورتموند. وفي 8 أغسطس/ آب 2022، تم استدعاء الشرطة عندما زُعم أن المراهق هدد بإيذاء نفسه بسكين. ويزعم الضباط أن محمد د. ركض نحوهم بالسكين، وردوا على ذلك باستخدام رذاذ الفلفل واستخدام اثنين من مسدسات الصعق الكهربائي في التعامل مع المراهق. ثم أطلق ضابط النار على محمد د. بمسدس آلي عدة مرات بعد أن زُعم أنه حاول النهوض والاقتراب من الشرطة مرة أخرى.

ونقلت إذاعة غرب ألمانيا العامة "WDR" عن المدعين العامين في دورتموند قولهم إنهم يعتقدون أن العملية كانت "غير متناسبة منذ البداية".

جدال حول عنف الشرطة

مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى وخاصة الولايات المتحدة، فإن عمليات إطلاق النار من قبل الشرطة نادرة في ألمانيا. وقد أظهرت إحدى الدراسات النسبية أنه في عام 2020، استخدمت الشرطة الألمانية أسلحة نارية 159 مرة ضد أشخاص، منها 49 طلقة تحذيرية. كما لقي 15 شخصا مصرعهم نتيجة أعيرة نارية أطلقتها الشرطة وأصيب 41 آخرين.

وقال قائد شرطة دورتموند غريغور لانغ إن "هذه العملية، التي فقد فيها لاجئ سنغالي يبلغ من العمر 16 عامًا حياته بشكل مأساوي، أضرت بالثقة، خاصة بين الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة، ويجب علينا استعادتها".

وأضاف لانغ أنه  تم إنشاء مجموعة عمل في عام 2022 تجتمع بانتظام مع الجمعيات والمؤسسات لمعالجة قضايا انعدام الأمن بين سكان المدينة من المهاجرين.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ب، إ ب د)

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري