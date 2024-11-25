ألمانيا – اتهام أربعة أشخاص بالانتماء لحماس والتحضير لهجمات

ألقت السلطات الألمانية والهولندية القبض على أربعة أشخاص، يعتقد أنهم أعضاء في حركة حماس. ووفقا لمكتب المدعي العام الألماني، فإنهم لم ينشؤوا مستودعات للأسلحة في دول أوروبية فحسب، بل أعدوا أيضا لهجمات على منشآت يهودية.

في ألمانيا، تم تحريك دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في حركة حماس؛ بتهمة الانتماء إلى منظمة "إرهابية" أجنبية، بحسب ما أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا في مدينة كارلسروهه اليوم الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024).

وكان الأشخاص الأربعة قد تم القبض عليهم في برلين وفي هولندا. وستنظر دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف في ولاية برلين في الدعوى، وستصدر قرارا بشأن قبولها من عدمه، وتحديد موعد للمحاكمة في حال قبول الدعوى.

الادعاء: التخطيط لهجمات ضد منشآت يهودية

وأوضحت أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا أن الأربعة كانوا يعملون منذ سنوات كعناصر عمليات في الخارج لصالح منظمة حماس "الإرهابية"، وأضاف الادعاء: "كانوا يشغلون مناصب مهمة داخل التنظيم ولهم ارتباط مباشر بالقوى القيادية في الجناح العسكري".

وذكر الادعاء أنه يعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بمهام من بينها البحث عن مستودعات أسلحة للتنظيم. ووفقا لتصريحات الادعاء الاتحادي، كانت حركة حماس أنشأت منذ فترة طويلة مستودعات أسلحة تحت الأرض في دول أوروبية مختلفة "لإبقائها جاهزة لشن هجمات محتملة ضد منشآت يهودية في أوروبا.

وكان التنظيم حدد السفارة الإسرائيلية في برلين كواحد من الأهداف المحتملة للهجمات، والقاعدة الجوية الأمريكية في مدينة رامشتاين، والمنطقة المحيطة بمطار تمبلهوف في برلين".

كيف تغيرت العلاقات الألمانية الإسرائيلية منذ هجوم 7 أكتوبر؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"مستودعات أسلحة في بلغاريا والدنمارك"

وفقا لبيان الادعاء، قام أحد الأشخاص الأربعة في ربيع عام 2019 بإنشاء مستودع للذخيرة والأسلحة النارية في بلغاريا، وفي صيف 2019، قام بتفريغ مخبأ للأسلحة في الدنمارك وجلب مسدسا منه إلى ألمانيا. وقام الرجل بالسفر مرة أخرى إلى بلغاريا في أغسطس/آب من نفس العام للتفتيش على المستودع.

وتابع الادعاء:"بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2023، قام جميع المتهمين بتشكيلات متغيرة بالبحث عدة مرات عن مخبأ للأسلحة في بولندا انطلاقا من برلين، لكن تعذر تحديد موقع لهذا المخبأ في نهاية المطاف".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمر الادعاء العام باعتقال ثلاثة من الرجال الأربعة في برلين والرابع في مدينة روتردام الهولندية. وهم الآن في الحبس الاحتياطي.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)