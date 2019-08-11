ألمانيا - اتصل ليبلغ عن لص في منزله فاكتشفت الشرطة مفاجأة!

في إجراء روتيني، حضرت دورية من رجال الشرطة إلى أحد منازل مدينة بوخوم الألمانية بعد اتصال من صاحبه عن اشتباهه في وجود لص فيه. قد تكون فكرتك التالية الآن: هل كان هناك لص في المنزل؟ الأمر لم يعد مهماً الآن بعد ما وجدت الشرطة في المنزل. إذ قاد المتصل رجال الشرطة إلى مزرعته للقنب الهندي.
وبحسب تقرير للشرطة، فإن الرجل اتصل بخدمة الطوارئ منتصف الأسبوع الماضي وكان مضطرباً للغاية وهو يحاول بصعوبة توضيح أنه يشك بدخول لص إلى منزله. وحين وصل رجال الشرطة، لم يجدوا سوى الرجل المتصل وصديقته، وكان الاثنان تحت تأثير المخدرات. ولم يكن هناك لصوص أو أي محاولات لاقتحام المنزل.
لكن عوضاً عن ذلك، اكتشفت الشرطة قرابة 50 نبتة قنب هندي "ماريجوانا" توزعت في أرجاء المنزل وعلى شرفتيه وفي زوايا الحديقة ومكان مهجور مجاور لها. وبعد البحث في المنزل عثر المحققون على أوراق ماريجوانا مقطوعة وعلى معدات زراعية عالية الجودة.
إثر اكتشافها هذا، فتحت الشرطة تحقيقاً بسبب زراعة مواد مخدرة والمتاجرة فيها، كما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر في شرطة بوخوم.
ع.غ/ ي.أ
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
"فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا