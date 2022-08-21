 ألمانيا - اتحاد السباحة يتلقى بلاغات جديدة حول انتهاكات جنسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.08.2022

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ألمانيا - اتحاد السباحة يتلقى بلاغات جديدة حول انتهاكات جنسية

يبدو أن الاتهامات التي وجهها لاعب الغطس العالمي السابق يان همبل للاتحاد الألماني للسباحة بشأن قيام مدربه السابق بالاعتداء عليه جنسيا شجعت لاعبين آخرين على البوح بما جرى لهم، وأكد الاتحاد تلقيه بلاغات مماثلة.

صورة رمزية لشبان يقزون ورأسهم للأسف في أحد حمامات السباحة في ألمانيا.

صورة رمزية لشبان يقزون ورأسهم للأسف في أحد حمامات السباحة في ألمانيا.

بعد الاتهامات التي وجهها الألماني يان همبل، لاعب الغطس العالمي السابق، إلى مدربه السابق بالاعتداء الجنسي عليه، أعلن الاتحاد الألماني للسباحة تلقيه بلاغات عن حالات أخرى من هذا النوع.

مختارات

لم يتجاوز عمره العشرين عاما، والآن عثر عليه ميتا في حمام سباحة في دائرة لايبزيغ بألمانيا. إنه حارس المرمى باسكان جيدكه، الذي لا تستبعد الشرطة الألمانية وفاته نتيجة جريمة، وصرحت بأنها تجري تحقيقاتها في كافة الاتجاهات.

قضت محكمة ألمانية بإلغاء حظر على ارتداء البوركيني في حمامات السباحة بمدينة كوبلنز غربي البلاد، وذلك في قضية رفعتها امرأة مسلمة أوضحت فيها ضرورة ممارستها للسباحة ومبررات اتداء البوركيني.

نكات أو كلمات غير لائقة: 13 بالمئة من النساء و5 بالمئة من الرجال قالوا إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي في أماكن العمل بألمانيا. قطاعات بعينها كانت الأبرز من حيث تكرار شكاوى التحرش، وفقا لدراسة نشرت حديثا.

ربما تتحول قضية الاعتداءات الجنسية بحق قاصرين وقاصرات في منطقة بيرغيش غلادباخ في غرب ألمانيا إلى أكبر قضية تشهدها محاكم البلاد، ما يبيّن فظاعة الجرائم المعروضة أمام المحققين، وسط مطالبات بمنح هذه القضية أولويات قصوى.

بدأ الادعاء العام في أربع مدن ألمانية التحقيق في قضايا تتعلق بانتهاكات جنسية وقعت داخل أبرشيات تابعة للكنيسة الكاثوليكية، وذلك على خلفية تقديم قانونيين بلاغات ضد مجهول في أكثر من 3600 واقعة انتهاك جنسي داخل الكنيسة.

وخلال بطولة أوروبا في إيطاليا، قال كريستيان هانزمان مدير الرياضة الاحترافية في الاتحاد الألماني اليوم الأحد : (21 أغسطس/ آب 2022): "لا تزال هناك حالات ترد إلينا يوميا، ولا أستطيع أن أقول كم عددها، وقد تقدم العديد من المتضررين والضحايا ببلاغات إلى مفوض الوقاية لدينا، وهذا يعني أن كل هذا سيتم تجميعه وتوثيقه حتى يتضح كيف سنتعامل مع هذا الأمر داخليا". وأكد هانزمان أنه سيتم تتبع كل الحالات.

يذكر أنه في فيلم وثائقي للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ARD" بعنوان "انتهاك- العنف الجنسي في رياضة السباحة الألمانية"، أدلى همبل الحائز على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في اتلانتا عام 1996، بكلمات مؤثرة اتهم فيها مدربه السابق المتوفى حاليا فيرنر لانغر بالاعتداء الجنسي عليه، مشيرا إلى أنه تعرض للانتهاك الجنسي من جانب لانغر بشكل متكرر خلال الفترة بين 1982 و.1996

وأوضح همبل أنه قام في عام 1997 بإبلاغ مدربة المنتخب الوطني للسباحة آنذاك بهذه الاحداث، واتهم الاتحاد الألماني للسباحة بالتعامل بشكل خاطئ مع الموقف.

محكمة ألمانية تلغي حظراً على ارتداء "البوركيني"

وعلق هانزمان على ذلك قائلا: "الاتهامات خطيرة بالطبع، ونحن نقوم بالتحقق منها داخليا وكذلك عن طريق الاستعانة بمشورة من مصدر خارجي"، وقال إن الاتحاد قدم عروضا عديدة للضحايا.

وفي الفيلم الوثائقي لشبكة "ARD"، قدم يان همبل، الحاصل على الميدالية الفضية في مسابقة الغطس من منصة على ارتفاع 10 متر أول رواية علنية عن الاتهامات التي لاحقت مدربه السابق فيرنر لانغر، الذي توفى في عام 2001.

السباح الألماني يان همبل مع ميداليته الأولمبية في أتلانتا (2/8/1996)

السباح الألماني يان همبل، يرفع الميدالية الفضية في مسابقة الغطس من منصة على ارتفاع 10 متر، التي حصل عليها في أولمبياد أتلانتا 1996.

وقال همبل (50 عاما)، الذي أشار إلى أن مدربهكان يعتدي عليه طيلة سنوات: "لقد تعرضت لإعتداءات جنسية من مدربي. لم يفوت أي لحظة لإشباع رغباته واحتياجاته".

وأوضح همبل إنه دافع عن نفسه أمام لانغر للمرة الأولى قبل أولمبياد 1996، وأبلغ المدرب الذي خلفه، بكواليس ما حدث معه.

وبعد ذلك أوقف لانغر بسبب مزاعم ماضيه مع شتازي (وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية) وليس بسبب الاعتداءات المزعومة. وقال همبل ، الذي شعر بخيبة أمل من الاتحاد الألماني للسباحة :"الكل ظل صامتا حتى اليوم".

وأضاف: „كان علي أن أشعر لعدة سنوات أن النجاح الرياضي هو المهم للاتحاد وأن أي شيء آخر، سواء كان الصحة أو مشكلة من أي نوع، يتم تجاهله".

ألمانيا ـ واحد من كل 11 من الموظفات والموظفين تعرض للتحرش الجنسي

وأفاد همبل أيضا أن لانغر اعتدى عليه في مرحاض الملعب قبل نهائي منافسات الغطس في أولمبياد 1992 في برشلونة.

وأفاد رياضي آخر، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، في الفيلم الوثائقي أن لانغر أساء إليه جسديا خلال نومه.

وتم تشخيص إصابة همبل ببدايات مرض الزهايمر. وقال :"ألاحظ أن المزيد والمزيد يختفي من عقلي. والآن مازال بإمكاني تذكر بعض الأشياء...  لا أعرف إلى مدى سيدوم هذا الأمر".

وبالفعل أبلغ همبل زوجته إينس بشأن هذا الأمر من قبل. وأفادت إينس همبل في الفيلم الوثائقي: "رأى أنه من الصعب الحديث بشأن هذا الأمر، لذلك كتبه". وقرأت إينس هذه الملاحظات: "حتى أنا لا يمكنني أن أفعل أي شئ حيال هذا الأمر الذي حطم النفس البشرية".

ع.أ.ج\ ص ش (د ب ا)

 

  • Aerial view of the harbor town Rechlin at Lake Müritz, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

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