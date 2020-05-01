ألمانيا.. إيقاف سوري يشتبه في قتله لزوجته

ألقت الشرطة الألمانية فيولاية بافاريا ليلة الأحد (الثالث من مايو/أيار 2020) القبض على رجل يحمل الجنسية السورية يشتبه في قتله لزوجته التي تحمل أيضا الجنسية السورية في بلدة ألسفيلد شرق ولاية هيسن. وأكد المدعي العام في مدينة غيسن الألمانية إلقاء القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 35 عاما في الطريق السريع في ولاية بافاريا بعد إطلاق مذكرة بحث صدرت في حقه. وكان المشتبه به يصطحب في سيارته ثلاثة من أبنائه.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه لم يبدِ أي مقاومة عند إيقافه بينما كان أبناؤه الثلاثة في حالة جيدة.

ولم تحدد الشرطة أو الادعاء العام الأسباب التي جعلت المشتبه به يقدم على توجيه ضربات لزوجته (36 عاما) بأداة لم تحدد نوعيتها، مما أفضى إلى وفاتها في شقتهما ببلدة ألسفيلد، لكنها رجحت أن تكون خلفية الحادث نزاع عائلي. ومن المقرر أن يتقدم المشتبه فيه إلى قاضي التحقيق يوم غد الاثنين.

ع.ش/م.س