ألمانيا.. إيقاف سوري يشتبه في قتله لزوجته

ألقت الشرطة الألمانية فيولاية بافاريا ليلة الأحد (الثالث من مايو/أيار 2020) القبض على رجل يحمل الجنسية السورية يشتبه في قتله لزوجته التي تحمل أيضا الجنسية السورية في بلدة ألسفيلد شرق ولاية هيسن. وأكد المدعي العام في مدينة غيسن الألمانية إلقاء القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 35 عاما في الطريق السريع في ولاية بافاريا بعد إطلاق مذكرة بحث صدرت في حقه. وكان المشتبه به يصطحب في سيارته ثلاثة من أبنائه.
وقالت الشرطة إن المشتبه فيه لم يبدِ أي مقاومة عند إيقافه بينما كان أبناؤه الثلاثة في حالة جيدة.
ولم تحدد الشرطة أو الادعاء العام الأسباب التي جعلت المشتبه به يقدم على توجيه ضربات لزوجته (36 عاما) بأداة لم تحدد نوعيتها، مما أفضى إلى وفاتها في شقتهما ببلدة ألسفيلد، لكنها رجحت أن تكون خلفية الحادث نزاع عائلي. ومن المقرر أن يتقدم المشتبه فيه إلى قاضي التحقيق يوم غد الاثنين.
ع.ش/م.س
-
بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء
البحث عن مخرج
اضطرت هذه المجموعة من النساء لركوب الشاحنة، بغرب مدينة الموصل العراقية في شهر مارس/ آذار 2017، هربا من المعارك التي كانت تدور آنذاك بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقوات العراقية التي تمكنت بعد أشهر من دحر التنظيم وإعلان هزيمته.
-
بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء
الهرب تحت جنح الظلام
حاولت هذه الأسرة السورية بمساعدة مقاتلي المعارضة التوجه إلى الحدود التركية، بعد هجوم بين قوات النظام السوري على معقل المعارضة المسلحة الأخير في محافظة إدلب في محاولة للقضاء عليها واستعادة السيطرة على المنطقة والحراك المستمر منذ مارس/ آذار 2012.
-
بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء
كتيبة النساء!
تعود هذه الصورة لشهر فبراير/ شباط 2005 لكتيبة نساء في صفوف الجيش النيبالي أثناء مراسم احتفال في كاثماندو عاصمة نيبال. ويقول الجيش النيبالي إنه يقبل النساء في صفوفه منذ عام 1961 حيث بدأنا كممرضات في الجيش، ومنذ عام 2005 يمكن للنساء الالتحاق بكل وحدات الجيش مثل الرجال.
-
بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء
في قبضة المخدرات!
تخوض البرازيل حربا غير عادية ضد المخدرات، يقول ألبيري في تقرير مصور من مدينة ريو دي جانيرو التي يعيش في شوارعها أكثر من 300 ألف مشرد مدمن على المخدارات. ونساء البرازيل، بطبيعة الحال، من ضمن ضحايا الإدمان والحرب ضد المخدرات.
-
بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء
الوداع الأخير
تبكي هاتان السيداتان على ضحاياهن، الذين فقدوا حياتهم بمعارك الانفصال ضد الجيش الأوكراني في أغسطس/ آب عام 2014. وتم دفن هؤلاء في مقبرة قريتهم الواقعة بجنوب مدينة دونيتسك بالقرب من جبهات القتال. وقتل مئات من المقاتلين والمدنيين في تلك المعارك بمنطقة دونباس في شرقي أوكرانيا.
-
بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء
حياة على وقع المعارك
تقف هذه المرأة أمام منزل في شرقي أوكرانيا تعرض لهجوم في عام 2015 حيث الثقوب التي أحدثتها الطلقات في جدار البيت وسقفه واضحة. وقد تم محاصرة آلاف المدنيين بمدينة ديبالتسيفو المتصارع عليها بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المواليين لروسيا. ولاتزال هذه المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا تشهد خرقا لوقف إطلاق النار، حيث لم يحسم وضعها بعد.
-
بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء
المشاركة في معارك الاستقلال
مجموعة من مقاتلي ومقاتلات جبهة تحرير أورومو في شمالي كينيا عام 2006. وقد تم تأسيس الجبهة عام 1973 للكفاح من أجل استقلال المنتمين لإثنية أومورو التي تعتبر المجموعة الإثنية الأكبر في إثيوبيا. وفي إطار سياسة السلام لرئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، وقعت الجبهة عام 2018 اتفاقية سلام معه. إعداد: جونثان ألبيري/ د.ب