ألمانيا.. إنقاذ بطة وصغارها ينتهي بهجوم على الشرطة!

كثيراً ما نشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للشرطة أو فرق المطافي وهي تنقذ صغار البط أو الطيور التي تقع ضحية في فتحات الصرف الصحي بشوارع المدن. وغالباً ما نُعجب بهذه اللفتات الإنسانية. لكن يبدو أن هذا بالضبط أثار غضب رجل ألماني في مدينة كارلسروه.

فخلال عملية إنقاذ لبطة وصغارها هجم الرجل على عناصر الشرطة الذين أرادوا حماية البطة وصغارها التسعة من حركة المرور في الشارع ومرافقة الطيور إلى أحد المجاري المائية القريبة، كما نقل متحدث باسم الشرطة الأحد (28 أبريل/ نيسان 2019). ومن أجل ذلك أضطر المشاة بشكل مؤقت إلى عبور الشارع للسير على الرصيف المقابل.

ولم يوافق أحد المارة على الإجراء وقام بتوجيه الإهانات والشتائم إلى الشرطة في بداية الأمر، لكنه سرعان ما تحول إلى تهجم جسدي.

وفي ضوء هذا أضطر رجال الشرطة إلى إلقاء الرجل أرضاً وتقييده مؤقتاً، حتى يتمكنوا من إنجاز المهمة وإيصال عائلة البط إلى الجدول الصغير بسلام، وفقاً للمتحدث.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ، آ ف ب)