 ألمانيا: إمدادات النفط لم تتأثر والهجمات قد تصعّد الأوضاع | أخبار | DW | 16.09.2019

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أخبار

ألمانيا: إمدادات النفط لم تتأثر والهجمات قد تصعّد الأوضاع

قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مضيفا أن الهجمات تثير خطر تصاعد الأوضاع، فيما أعلنت الحكومة الألمانية أن إمداداتها النفطية لم تتأثر بالهجمات.

Heiko Maas (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس اليوم الاثنين (16 أيلول/ سبتمبر 2019) إن بلاده تعمل مع شركائها لمعرفة منفذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مضيفا أن الهجمات تثير خطر تصاعد الأوضاع.

وقال ماس في مؤتمر صحفي "نعكف حاليا مع شركائنا على تحليل الموقف لمعرفة المسؤول عن هذا الهجوم وكيف حدث".

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هجمات ضد منشآت نفطية سعودية

في سياق متصل، قالت الحكومة الألمانية اليوم إن إمداداتها النفطية لم تتأثر بالهجمات على مصاف سعودية في مطلع الأسبوع وإن أي قرار بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يجب أن يكون بالاشتراك مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية "نراقب الوضع عن كثب وإمدادات النفط في ألمانيا غير متأثرة في الوقت الحالي". وأضافت "بناء على ما لدينا من معلومات وما تلقيناه من السعوديين، المصافي ستُغلق لعدة أيام أو ما يصل إلى أسبوعين ونفترض أنه لن يكون لهذا أثر مستمر على إمدادات النفط العالمية". 

مختارات

وأشارت إلى أن "قرار السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية لتعويض اضطرابات الإمدادات العالمية يجب أن يتم اتخاذه على نحو مشترك مع أعضاء وكالة الطاقة الدولية وفي الوقت الراهن لا يخضع هذا الأمر للدراسة".

أوروبيا، قالت المفوضية الأوروبية اليوم إن من الأهمية بمكان معرفة الحقائق قبل تحديد المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية. وقالت متحدثة باسم المفوضية "من المهم أن نقف على الحقائق بوضوح وحينها نحدد المسؤولية عن هذا الهجوم المؤسف"، مكررة إلى حد بعيد بيانا أصدره الاتحاد الأوروبي أمس الأحد.

كما حض الاتحاد الأوروبي على "أكبر قدر ممكن من ضبط النفس" بعدما حمّلت واشنطن إيران مسؤولية هجمات بطائرات مسيّرة على منشأتين نفطيتين في السعودية، تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني "من المهم التثبت بوضوح من الوقائع وتحديد المسؤولية في هذا الهجوم المؤسف. وفي الوقت ذاته، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته من أجل أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وخفض حدة التوتر".

م.م/ ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

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  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


مختارات

بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

الانتقادات التي تتعرض لها السعودية بخصوص حرب اليمن والدعوات لإنهاء هذه الحرب كان لها تأثير على التحالف العربي بقيادة السعودية. مجموعة من الدول آخرها المغرب انسحبت من هذا التحالف. فهل هي بداية التفكك؟ (08.02.2019)  

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هجمات ضد منشآت نفطية سعودية  

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