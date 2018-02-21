ألمانيا: إلقاء القبض على سوري للاشتباه في صلته بالإرهاب

قالت النيابة العامة الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الخميس (الثاني من آب/ أغسطس 2018) إن السوري "حَمَد أ." محتجز الآن في الحبس الاحتياطي بعد إلقاء القبض عليه في منطقة "كالف" بولاية بادن-فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا. وأضافت أن هناك اشتباه كبير في أنه عضو في "جبهة النصرة" علاوة على مخالفته لقانون مراقبة أسلحة الحرب. وأوضحت النيابة في كارلسروه أن المحققين قاموا بتفتيش مسكنه.

وتعد جبهة النصرة، التي تحول اسمها الآن إلى "جبهة فتح الشام"، فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا. ويفترض أن "حَمَد أ." انضم إلى تلك الجبهة في فبراير/ شباط 2013 على أبعد تقدير. وبناء على أقوال المحققين فإنه كان مختصا بصناعة المتفجرات حيث إنه خبير في المفرقعات. وفي وقت لاحق يفترض أنه تولى مهام تتعلق بالقضاء والشرطة في منطقة الطبقة بمحافظة الرقة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)