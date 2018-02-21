 ألمانيا: إلقاء القبض على سوري للاشتباه في صلته بالإرهاب | أخبار | DW | 02.08.2018

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أخبار

ألمانيا: إلقاء القبض على سوري للاشتباه في صلته بالإرهاب

أمر المدعي العام الاتحادي في ولاية بادن- فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا بإلقاء القبض على سوري يبلغ من العمر 36 عامًا للاشتباه في علاقته بالإرهاب. ويشتبه في أنه قاتل في صفوف تنظيم "جبهة النصرة"، فرع تنظيم القاعدة بسوريا.

Amnesty International Bericht zu Verbrechen in Syrien-Krieg - Kämpfer Al-Nusra-Front (picture-alliance/AP Photo/Syrian Observatory for Human Rights)

صورة يعتقد أنها لمقاتلين من جبهة النصرة بسوريا.

قالت النيابة العامة الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الخميس (الثاني من آب/ أغسطس 2018) إن السوري "حَمَد أ." محتجز الآن في الحبس الاحتياطي بعد إلقاء القبض عليه في منطقة "كالف" بولاية بادن-فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا. وأضافت أن هناك اشتباه كبير في أنه عضو في "جبهة النصرة" علاوة على مخالفته لقانون مراقبة أسلحة الحرب. وأوضحت النيابة في كارلسروه أن المحققين قاموا بتفتيش مسكنه.

وتعد جبهة النصرة، التي تحول اسمها الآن إلى "جبهة فتح الشام"، فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا. ويفترض أن "حَمَد أ." انضم إلى تلك الجبهة في فبراير/ شباط 2013 على أبعد تقدير. وبناء على أقوال المحققين فإنه كان مختصا بصناعة المتفجرات حيث إنه خبير في المفرقعات. وفي وقت لاحق يفترض أنه تولى مهام تتعلق بالقضاء والشرطة في منطقة الطبقة بمحافظة الرقة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    جيش الأسد

    خسر الجيش السوري الكثير من مواقعه وقُتل أو انشق الآلاف من جنوده. اليوم تتواجد جيوش وميليشيات تابعة لأكثر من ثمان دول على التراب السوري. بيّد أن جيش الأسد استفاد من الدعمين الروسي والإيراني في استعادة مناطق استراتيجية كان قد خسرها سابقاً كحلب وحمص ودير الزور، مما حدا بعدة أطراف كانت تشترط رحيل الأسد قبل الشروع بأي مفاوضات إلى البدء في تغيير مواقفها.

  • Syrien kurdischen Frauenmiliz in Al-Rakka (picture-alliance/dpa/AP/Ronahi TV)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    المقاتلون الأكراد

    كسب الأكراد الكثير في السنتين المنصرمتين، وبدأ صوتهم بالارتفاع ونفوذهم بالتزايد، إذ سيطروا على مناطق غنية بالنفط في شمال شرق البلاد. كما يشكّلون ركيزة "قوات سوريا الديمقراطية" التي حرّرت الرقة بدعم التحالف الدولي، فضلاً عن إقامتهم "إدارة ذاتية" في مناطق سيطرتهم. بيدَ أن عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي في عفرين ضد المقاتلين الأكراد، أدت إلى خسارتهم عدة مساحات، فضلاً عن مقتل المئات بينهم.

  • Syrien Aleppo Kämpfe (picture alliance/AA/A. Huseyin)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    المعارضة المسلّحة

    ظهرت المعارضة المسلّحة السورية في البداية بديلاً محتملاً لنظام الأسد، إذ سيطرت على مساحة شاسعة من سوريا. غير أنها خسرت لاحقا الكثير منها. تعاني المعارضة من التشتت في المواقف الإيديولوجية، فضلاً عن تعدّد الداعمين وتنوّع أهدافهم. مما حدا بالبعض لإطلاق كلمة "معارضات" سورية عليها، كما تعرضت لضربة كبيرة بعد دخول التنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"النصرة" على الخط واستيلائها أراضٍ كانت تحت سيطرتها.

  • Russland Jahrespressekonferenz Wladimir Putin (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش الروسي

    قبل أكثر من سنتين بدأ التدخل الجوي الروسي في سوريا. اليوم يتواجد آلاف الجنود الروس في أكثر من قاعدة عسكرية في سوريا، أهمها "قاعدة حميميم". سياسياً استطاعت موسكو فرض نفسها كلاعب سياسي أساسي في المشهد السوري لصالح نظام الأسد؛ فهي عرابة "محادثات أستانا" و"مؤتمر سوتشي" و"مناطق خفض التصعيد" مع كل من تركيا وإيران. كما تدعم تياراً في المعارضة يُدعى "منصة موسكو".

  • Donald Trump (picture alliance/AP Images/M. Rourke)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش الأمريكي

    تعوّدت واشنطن على تحقيق سريع لرهاناتها العسكرية في الشرق الأوسط كما حدث في العراق وأفغانستان، لكن لم يتكرر الأمر في سوريا؛ فالتحالف الذي قادته ضد "داعش" تأخر كثيراً في تحقيق أهدافه، كما أن تسليحها للمقاتلين الأكراد كان من أسباب توتر علاقتها بأنقرة. الرؤية الأمريكية لمستقبل دورها في سوريا غير واضحة، بيّد أن واشنطن ربحت على الأقل قواعد عسكرية لها داخل البلد..

  • Iran Revolutionsgarde (picture alliance / AA)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    القوات الإيرانية

    لم تتخلّ إيران عن حليفها الأسد في سوريا طوال سنوات الحرب، وأبدت تصميماً كبيراً على بقاء النظام، موفرة دعماً عسكرياً ومالياً وغيرها من أشكال الدعم، كما تتوّفر على ميليشيات مسلحة داخل البلد، يقودها قاسم سليماني ممّا أثر بشكل كبير في تطورات الحرب. ويبدو أن طهران حصدت ثمار جهودها، فنفوذها تعاظم داخل سوريا بشكل أثار حفيظة خصومها في المنطقة، خاصة تل أبيب والسعودية.

  • Türkei Erdogan (Getty Images)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش التركي

    دعّم أردوغان المعارضة السورية كثيراً، لكن تداعيات الحرب أرهقت نظامه، إذ لم تتحقق رهاناته في سقوط بشار الأسد، كما عانت تركيا من هجمات نفذها "داعش" بترابها. غير أن القوات التركية تدخلت مؤخراً بقوة في شمال سوريا في إطار عملية "غصن الزيتون" الهادفة لقصم ظهر المقاتلين الأكراد، واستفاد أردوغان في العملية من قلق دولي لم يكن كافياً لثنيه عن الاستمرار، ضامناً بذلك توسيع مناطق تسيطر عليها أنقرة داخل سوريا.

  • Libanon Beirut Sheik Hassan Nasrallah (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    حزب الله

    أحد أقوى الأطراف الشيعية في سوريا، قدم دعماً غير محدود للنظام السوري وشارك مبكراً في الحرب الدائرة منذ سنوات. أثر تدخل حزب الله العسكري لصالح الأسد سلباً على صورته في العالمين العربي والإسلامي. في المقابل، ساهم في الحفاظ على تحالفٍ استراتيجي مع طهران ودمشق وبشكل أقل موسكو، ممّا أكسبه نفوذاً جغرافياً في سوريا، خاصة مع سيطرته على المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان.

  • Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    القوات الفرنسية

    دخلت فرنسا في الأزمة السورية بقوة عبر تحرك ديبلوماسي ضد النظام السوري وعسكري ضد "داعش"، لكنها لم تحصد ثماراً كثيرة، فمواقفها ضد الأسد تبدو جد متذبذة، كما أن ضرباتها العسكرية لم تنجح، ليس فقط في إنهاء "داعش"، بل حتى في تجنب هجماته الإرهابية التي تعدّ فرنسا أكثر المتضررين منها خارج الشرق الأوسط، فضلا عن أنها لم تؤثر كثيرا في إنقاذ الوضع الإنساني داخل سوريا رغم ما تعلنه من جهود في ذلك.

  • Syria Al Nusra Front Kämpfer Symbolbild (picture-alliance/AP Photo)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    جماعات إرهابية تدخل على الخط

    وضع التحالف الدولي الجماعاتَ الإرهابية كهدف رئيسي في استراتيجيته العسكرية بسوريا، وتكبد "داعش" هزائم كبيرة في سوريا كما في العراق، ولاسيما في الرقة (عاصمة "خلافته" المزعومة) لكن خطره لم ينتهِ بعد. كما تراجعت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) التي فكت ارتباطها مؤخرا بتنظيم القاعدة، لكنها لا تزال في إدلب وقامت مؤخرا بإسقاط مقاتلة روسية، ممّا جعل موسكو أن هدفها حاليا هو القضاء على هذه الجبهة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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