ألمانيا- إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الإضرابات

من المنتظر إلغاء نحو 351 رحلة جوية الاثنين (13 مارس/ آذار 2023)، في أربعة مطارات ألمانية، بسبب إضراب عن العمل ممتد لـ 24 ساعة للموظفين المسؤولين عن أمن الطيران، حسبما أعلنت السبت نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي".

وقالت النقابة التي أطلقت الدعوة لدعم مطالب زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، "يجب توقّع فترات انتظار أطول وإلغاء رحلات". وأعلنت النقابة الألمانية أن مطار العاصمة برلين-براندنبورغ ومطارات شمالي ألمانيا هامبورغ، وهانوفر، وبريمن ستشهد إضرابا ليوم كامل. ومن المحتمل أيضا أن يكون لهذا تأثير على المطارات الأخرى، كما نصحت المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن رحلاتهم.

وفي هامبورغ، بدأ الإضراب عن العمل مساء الأحد في بداية الوردية الليلية في حوالي الساعة العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش). وطبقاً لمصادر نقابية، تمّت دعوة حوالي ألفي عامل للإضراب هناك.

وفي مطاري هانوفر وبريمن، من المتوقعألا تتمكن أيّ طائرة ركاب من الإقلاع أو الهبوط خلال يوم الاثنين.

وقدّرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أن 351 رحلة ستُلغى في مطارات برلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر، ما يُفترض أن يؤثر على نحو مئة ألف مسافر. وندد رئيسها التنفيذي رالف بيسل بما وصفها "تجاوزات" النقابة، في وقت تتعافى فيه المطارات بالكاد من "أعمق أزمة في مجال الطيران".

في المقابل تطالب "فيردي" بـ "زيادات على ساعات العمل الليلي وفي عطلات نهاية الأسبوع"، آملة أن يكون للإضراب الثالث بهذا الحجم منذ بداية العام، تأثير كبير، وسط ارتفاع نسب التضخم وأسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى "أرباحٍ كبيرة" حققتها شركات الطيران في مجال الشحن الجوي.

وحسب النقابة الألمانية فإنّ "العمل 24 ساعة من 24، سبعة أيام من سبعة، لديه تأثير سلبي على الحياة العائلية (...) يجب أن تكون ظروف العمل جاذبة أكثر للحصول على عددٍ كافٍ من الأشخاص للقيام بهذه الوظيفة".

يذكر أن إضراب موظفي المطارات يتزامن مع الإعلان للتوصل إلى اتفاق بين "فيردي" وإدارة مكتب البريد الألماني بشأن الـ160 ألف موظف في "دوتشيه بوست" ينص على زيادة متوسط الأجر بنسبة 11,5% مع زيادات تصل إلى 20,3% لأدنى الرواتب. وتمّ التوصل إلى هذا الحل الوسط بعد مفاوضات صعبة تخللتها العديد من الإضرابات.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)