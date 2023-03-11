ألمانيا- إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الإضرابات

من المنتظر إلغاء نحو 351 رحلة جوية الاثنين (13 مارس/ آذار 2023)، في أربعة مطارات ألمانية، بسبب إضراب عن العمل ممتد لـ 24 ساعة للموظفين المسؤولين عن أمن الطيران، حسبما أعلنت السبت نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي".
وقالت النقابة التي أطلقت الدعوة لدعم مطالب زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، "يجب توقّع فترات انتظار أطول وإلغاء رحلات". وأعلنت النقابة الألمانية أن مطار العاصمة برلين-براندنبورغ ومطارات شمالي ألمانيا هامبورغ، وهانوفر، وبريمن ستشهد إضرابا ليوم كامل. ومن المحتمل أيضا أن يكون لهذا تأثير على المطارات الأخرى، كما نصحت المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن رحلاتهم.
وفي هامبورغ، بدأ الإضراب عن العمل مساء الأحد في بداية الوردية الليلية في حوالي الساعة العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش). وطبقاً لمصادر نقابية، تمّت دعوة حوالي ألفي عامل للإضراب هناك.
وفي مطاري هانوفر وبريمن، من المتوقعألا تتمكن أيّ طائرة ركاب من الإقلاع أو الهبوط خلال يوم الاثنين.
وقدّرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أن 351 رحلة ستُلغى في مطارات برلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر، ما يُفترض أن يؤثر على نحو مئة ألف مسافر. وندد رئيسها التنفيذي رالف بيسل بما وصفها "تجاوزات" النقابة، في وقت تتعافى فيه المطارات بالكاد من "أعمق أزمة في مجال الطيران".
في المقابل تطالب "فيردي" بـ "زيادات على ساعات العمل الليلي وفي عطلات نهاية الأسبوع"، آملة أن يكون للإضراب الثالث بهذا الحجم منذ بداية العام، تأثير كبير، وسط ارتفاع نسب التضخم وأسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى "أرباحٍ كبيرة" حققتها شركات الطيران في مجال الشحن الجوي.
وحسب النقابة الألمانية فإنّ "العمل 24 ساعة من 24، سبعة أيام من سبعة، لديه تأثير سلبي على الحياة العائلية (...) يجب أن تكون ظروف العمل جاذبة أكثر للحصول على عددٍ كافٍ من الأشخاص للقيام بهذه الوظيفة".
يذكر أن إضراب موظفي المطارات يتزامن مع الإعلان للتوصل إلى اتفاق بين "فيردي" وإدارة مكتب البريد الألماني بشأن الـ160 ألف موظف في "دوتشيه بوست" ينص على زيادة متوسط الأجر بنسبة 11,5% مع زيادات تصل إلى 20,3% لأدنى الرواتب. وتمّ التوصل إلى هذا الحل الوسط بعد مفاوضات صعبة تخللتها العديد من الإضرابات.
و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.