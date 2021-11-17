ألمانيا: إلزامية ارتداء الكمامات بالمدارس

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يعاني الأطفال على وجه الخصوص من وباء كوفيد 19، وقد تم فتح المدارس في ألمانيا في الصيف الماضي مع وضع اجراءات احترازية كإجراء اختبارات كورونا دورية وارتداء الكمامات. يأمل آباء كثيرون في أن تؤدي عمليات التطعيم إلى عودة التدريس دون فرض تدابير وقائية.
وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اعتماد علاجين بالأجسام المضادة لمحاربة مرض كوفيد 19. وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.
تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
وصفت المستشارة ميركل وضع جائحة كورونا في ألمانيا بـ"المأساوي" داعية إلى إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات بوتيرة أسرع وناشدت المتشككين في التطعيم تغيير آرائهم. كلام ميركل جاء قبل يوم من اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات.
في خضم الموجة الرابعة من فيروس كورونا، قررت الكثير من البلدان بأوروبا المضي قدما بحملات التلقيح بالجرعات التعزيزية الثالثة، فمن يحق له تلقيها وما هي التوصيات الصحية بشأنها؟
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