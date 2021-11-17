 ألمانيا: إلزامية ارتداء الكمامات بالمدارس | DW الأخبار | DW | 18.11.2021

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DW الأخبار

ألمانيا: إلزامية ارتداء الكمامات بالمدارس

يعاني الأطفال على وجه الخصوص من وباء كوفيد 19، وقد تم فتح المدارس في ألمانيا في الصيف الماضي مع وضع اجراءات احترازية كإجراء اختبارات كورونا دورية وارتداء الكمامات.  يأمل آباء كثيرون في أن تؤدي عمليات التطعيم إلى عودة التدريس دون فرض تدابير وقائية.

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