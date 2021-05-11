 ألمانيا- إعطاء 35 مليون جرعة من لقاحات كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2021

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ألمانيا- إعطاء 35 مليون جرعة من لقاحات كورونا

رفعت ألمانيا وتيرة التطعيم في الأسابيع القليلة الماضية وتم إعطاء 35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، فيما وسعت السلطات الأمريكية تصريح الاستخدام الطارئ للقاح بيونتيك/ فايزر ليشمل الأطفال ما بين 12 و15 عاما.

تم إعطاء 35,1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى اليوم.

تمّ إعطاء 35,1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى اليوم.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء (11 مايو/ شباط 2021)، أنه تم إعطاء 35,1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى اليوم.

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ستقتني المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد 1.8 مليار جرعة من لقاح بيونتيك/فايزر خلال سنتين، لأجل "توفير الاحتياجات المستقبلية"، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية. من جانب آخر دعت بروكسل واشنطن إلى رفع صادرتها من اللقاحات.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ852 ألفا و184 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، علما أن حملة التطعيم ضد كورونا بدأت في البلاد قبل نحو 19 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى ثلاث ملايين و540 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالجائحة 84 ألفا و907 حالات.

عالميا، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بالفيروس التاجي المستجّد، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435 ألفا و489 حالات.

وفي القائمة الدولية للبلدان الأكثر تضررا باتت الهند في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة سواء على مستوى الإصابات أو الوفيات. وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 329 ألفا و942 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 22 مليون و992 ألفا و517 حالة. ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3876 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 249 الفا و992 حالة.

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لقاح بيونتيك/فايزر للأطفال

وفي خبر ذي صلة، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توسيع تصريح الاستخدام الطارئ للقاح بيونتيك/ فايزر المضاد لفيروس كورونا ليشمل الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما. واقتصرت الموافقة سابقا على إعطاء اللقاح، الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية لصناعة اللقاحات وشريكتها الأمريكية فايزر، في البلاد على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عاما.

ووصفت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك التوسع بأنه "خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد-19".

وقالت وودكوك في بيان: "يسمح إجراء اليوم بحماية السكان الأصغر سنا من كوفيد- 19، مما يجعلنا أقرب إلى العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الجائحة"، مضيفة أن الهيئة "أجرت مراجعة دقيقة وشاملة لجميع البيانات المتاحة" قبل إصدار التمديد.

وتم إبلاغ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد بتسجيل حوالي 5,1 مليون حالة إصابة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاما منذ بداية الجائحة.

و.ب/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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