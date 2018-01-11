ألمانيا: إعادة محاكمة المتهمين في قضية "شرطة الشريعة"

قرر القضاء الألماني إعادة المحاكمة في القضية المعروفة باسم "شرطة الشريعة". وأعلنت محكمة مدينة فوبرتال بغرب ألمانيا اليوم الجمعة (10 ايار/مايو 2019) أنه سيبدأ إعادة المحاكمة في القضية اعتبارا من 20 أيار/ مايو الجاري.

وكانت المحكمة الاتحادية قد ألغت حكما سابقا لمحكمة فوبرتال في هذه القضية. وبحسب بيانات المحكمة، ستُجرى المحاكمة الجديدة ضد سبعة متهمين أمام الدائرة الابتدائية السادسة. ويمثل المتهمون للمحاكمة بسبب تجولهم في شوارع فوبرتال ليلا في أيلول/ سبتمبر عام 2014 مرتديين سترات تحذيرية كتب عليها "شرطة الشريعة"، وذلك بغرض منع المسلمين الشباب من دخول صالات المقامرة أو بيوت البغاء أو البارات أو شرب الكحول. وأثارت هذه الممارسات ضجة على مستوى ألمانيا.

وكانت المحكمة قضت في المرافعات الأولى عام 2016 ببراءة المتهمين من تهمة انتهاك حظر ارتداء زي موحد أو المساعدة في ذلك. وبررت المحكمة حكمها بأن السترات التحذيرية ليست زيا موحدا وليس لها تأثير ترهيبي. لكن المحكمة الاتحادية العليا ألغت هذا الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مبررة ذلك بأنه يكفي للعقوبة أن يكون للحدث تأثير ترهيبي. وحددت المحكمة أربع جلسات للنظر في القضية مجددا.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)