 ألمانيا- إعادة عدد قليل جدا من اللاجئين إلى اليونان وإسبانيا | أخبار | DW | 03.03.2019

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أخبار

ألمانيا- إعادة عدد قليل جدا من اللاجئين إلى اليونان وإسبانيا

كشفت وزارة الداخلية الألمانية أنه تم إعادة عدد قليل جدا من طالبي اللجوء، من على الحدود الألمانية-النمساوية ممن كانوا قدموا طلبات لجوء في اليونان وإسبانيا، وذلك على أساس اتفاقيتي إعادة لاجئين ثنائية بين ألمانيا والدولتين.

Deutschland Flüchtlinge Willkommenskultur (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وزارة الداخلية الاتحادية اليوم الأحد (3 مارس 2019) أنه تم "إعادة إجمالي تسعة أشخاص إلى اليونان واثنين إلى إسبانيا على أساس الاتفاقيات الإدارية" ممن قدموا طلبات لجوء في هذين البلدين قبل قدومهم إلى ألمانيا. ويشار إلى أن الاتفاقيتين كانتا جوهر التسوية التي تم التوصل إليها الصيف الماضي بعد خلاف حاد بيم أطراف الائتلاف الحكومي المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي، حول كيفية رفض طالبي لجوء على الحدود الألمانية. وتم التوصل إلى الاتفاقيتين مع اليونان وإسبانيا في شهر آب/ أغسطس الماضي. 

مختارات

هل يملك طالبو اللجوء رفاهية اختيار بلد اللجوء؟ سؤال كان في الماضي غير مطروح للنقاش، وخاصة على المهاجرين أنفسهم. ترى ما هي العوامل التي تحمل المهاجرين على قصد بلدان بعينها؟ (21.02.2019)

البحث جار على قدم وساق عن مهاجرين ليكونوا معلمين وشرطيين وموظفي ضرائب، وذلك لاسيما في المؤسسات الحكومية حيث الحاجة كبيرة إلى هذه الفئة من الناس. لكن رغم فرص العمل الجيدة تبقى الأحكام المسبقة سيدة الموقف تجاه المهاجرين. (13.02.2019)

كذلك أوردت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أنباء عن إعادة طالبي لجوء من على الحدود النمساوية الألمانية إلى اليونان وإسبانيا.

كما جرت مفاوضات مع إيطاليا التي تعد ثالث أهم دول استقبال أولي للمهاجرين وطالبي اللجوء، بشأن إبرام اتفاقية مماثلة لتلك التي تمت مع اليونان وإسبانيا. وفي هذا السياق أوضحت الوزارة للصحيفة أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي وضع جديد فيما يتعلق بالموافقة السياسية لإيطاليا" على ذلك.

أول دولة هي المسؤولة

وتنص الاتفاقيتان مع اليونان وإسبانيا على الإعادة في غضون 48 ساعة، إذا كان الأشخاص قدموا طلب لجوء بالفعل هناك. ولكن ذلك غير ممكن إلا بالنسبة للذين يتم ضبطهم على الحدود الألمانية-النمساوية التي تتم الرقابة عليها بشكل انتقائي، أي أنه ليس من الممكن سوى لجزء ضئيل من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.

وحسب نظام دبلن يجب إتمام إجراءات اللجوء في أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، أي هي المسؤولة عن طلب لجوئه. لذا يمكن إعادة المهاجرين الذين واصلوا السفر إلى دول أخرى إلى الدول التي كانوا وصلوا إليها أولا. ولكن من ناحية التنفيذ العملي لا يتم غالبا إعادة هؤلاء الأشخاص خلال الأشهر الستة المنصوص عليها في الاتفاق. ولهذا السبب أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عزمه تسريع الإجراءات.

م.أ.م/ ع.ج ( د ب أ )

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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