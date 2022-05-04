ألمانيا: إطلاق نار على رجل هدد مارة وعناصر شرطة بسكين وسلاح

أعلن متحدث باسم الشرطة في مدينة فوبرتال الألمانية مساء اليوم الأحد (الخامس من يونيو/ حزيران 2022) أن قوات الشرطة أطلقت النار على رجل كان يحمل سكينا وسلاحا هدد بهما مارة وأفراد شرطة قلب المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

وأوضح المتحدث أن الرجل تم نقله إلى المستشفى أمس السبت للعلاج من إصابات. وأضاف المتحدث أنه لا توجد حالات إصابة أخرى معروفة.

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وذكر المتحدث أن الشرطة تلقت بلاغا بأن الرجل يحمل سكينا ويهدد بها مارة وتوجهت قوة إلى مكان الرجل، واستعملت القوة رذاذ الفلفل بعدما لم يستجب الرجل لنداءات أفراد القوة غير أن الرجل لم يلق السكين وجلس بعد ذلك على أحد المقاعد واستل مسدسا ووجهه نحو أفراد الشرطة الذين عاجلوه بإطلاق رصاصة للتغلب عليه.

ولم يتم التعرف بعد على ملابسات الجريمة وتفاصيل أخرى منها ما يتعلق على سبيل المثال بسن ودوافع الرجل.

ح.ز/أ.ح (د ب أ)