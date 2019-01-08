ألمانيا- إطلاق سراح المشتبه به بسرقة بيانات سياسيين ونشرها

أطلقت السلطات الألمانية سراح المشتبه به في عملية سرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة ومشاهير على الإنترنت بعد يوم واحد من اعتقاله واعترافه بالجريمة. وذكر المحققون بالمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم (بي كي ايه) في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2019) بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أنه أقر بالاتهامات كاملة، وأوضحوا أنه تم اعتقاله أول أمس الأحد بشكل مؤقت، ثم تم إطلاق سراحه مساء أمس الإثنين بسبب عدم توافر أسباب للاحتجاز.

وقال المحققون إن الشاب (20 عاماً) تصرف من تلقاء نفسه بدافع الغضب من تصريحات أدلى بها سياسيون وصحافيون وغيرهم ممن تضرروا من الاختراق. وأضافوا "خلال الاستجواب قال المتهم إنه تصرف وحده في عملية التجسس على البيانات ونشر بيانات دون إذن".

وأكد المحققون "لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن أي أدلة على وجود طرف ثالث. وعن الدافع، قال المتهم إنه تصرف بسبب ضيقه من تصريحات عامة أدلها بها السياسيون والصحفيون والشخصيات العامة المعنية". ورفضوا في المؤتمر الصحفي الإجابة على أسئلة تتعلق بوالدي المشتبه به ومحيطه الذي يعيش فيه.

وكان المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم إلقاء القبض على شاب في ولاية هيسن غربي البلاد على خلفية واقعة سرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة ومشاهير.

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)