 ألمانيا: إطلاق سراح إسلاميين بعد اعتقالهم بشبهة صلة بالإرهاب | أخبار | DW | 30.03.2019

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أخبار

ألمانيا: إطلاق سراح إسلاميين بعد اعتقالهم بشبهة صلة بالإرهاب

قامت الشرطة الألمانية بحملة مداهمات، اعتقلت خلالها عشرة إسلاميين للاشتباه في تخطيطهم لجريمة تستهدف الإضرار بالدولة، حسب بيان للنيابة. لكن الشرطة عادت وأطلقت سراح بعضا منهم.

Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim Razzia Archivbild Symbolbild (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

أصدرت السلطات الألمانية أمرا بالإفراج عن إسلاميين تم القاء القبض عليهم في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وبادن-فورتمبرج للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، بحسب تقارير إعلامية. وأكد الادعاء العام في مدينة دوسلدورف اليوم السبت صحة التقارير، وقال متحدث باسم الادعاء العام إنه جرى الإفراج عن بعضهم بالفعل. 

وكانت السلطات الألمانية  قد اعتقلت عشرة إسلاميين يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب، وذلك خلال حملات تفتيش نفذتها الشرطة في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وبادن - فورتمبرغ.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة دوسلدورف اليوم السبت (30 مارس/ آذار 2019) إن العشرة يخضعون للتحقيق على خلفية الاشتباه في الإعداد لتنفيذ جريمة خطيرة تهدد البلاد. لكن المتحدث أكد أنه لا توجد أدلة على أهداف محددة للجريمة المشتبه في الإعداد لها. وأشار المتحدث إلى استمرار التحقيق في الاشتباه بالإعداد لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة. وذكر المتحدث أن عدم التقدم بطلب لإصدار أمر اعتقال بحق هؤلاء الأشخاص يعني أنه ليس هناك اشتباه قوي فيهم.

مختارات

أكدت الحكومة الألمانية تمسكها بخططها لطرح مشروع قانون لتجريد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الألمان من جنسيتهم، موضحة في المقابل أن هذا القانون لن يُطبق بأثر رجعي. (01.03.2019)

أعلنت النيابة العامة في فرانكفورت أنها أمرت الشرطة بمداهمة عدة شقق في ولايتي هيسن وشمال الراين وستفاليا عائدة لإسلامويين. وأسفرت الحملة عن اعتقال شخصين كانا قد سافرا إلى منطقة تحت سيطرة تنظيم "داعش" في سوريا وعادا منها. (21.02.2019)

وأفاد المتحدث في دوسلدورف أن الشرطة تحقق في احتمال وجود صلات بين هؤلاء الأشخاص وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، وقال "نحن نتوقع أنها مجموعة منبثقة عن داعش أو متعاطفة معها".

وكانت هناك صحف ألمانية قد تحدثت عن حملة مداهمات في مدن إيسن ودوسلدورف وفوبرتال ومونشنغلادباخ ودويسبورغ بولاية شمال الراين فيستفاليا، بينما استهدفت الحملة مدينة أولم في ولاية بادن فورتمبرغ. ونقل موقع "دي فيلت" أن المداهمات بدأت صباح أمس الجمعة واستمرت حتى صباح اليوم السبت. وأضاف الموقع أنه لم يتضح بعد إذا ما كان ستصدر مذكرات توقيف بحق المعتقلين، منوها إلى أن بين المشتبه بهم شخص طاجيكي أما الآخرون فلم يجري الحديث عن جنسياتهم.

وبناء على معلومات لمجلة "شبيغل" من الوارد أن يكون قد تم العثور على أسلحة لدى اثنين من المعتقلين، كما وجد المحققون مواد دعاية لتنظيم داعش على الهاتف الجوال لأحد المعتقلين، بعدما كان يقال في البداية إنه لم يتم العثور على أسحلة أو مواد متفجرة. وتقول شبيغل التي ذكرت أن عدد المعتقلين 11 شخصا سيتم إطلاق سراحهم، وفقا لمعلوماتها الخاصة.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)

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  • Deutschland Bombenanschlag in Ansbach

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

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  • Deutschland - Ansbach Biergarten auf dem Festivalgelände

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

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  • Deutschland Ansbach Explosion Pressekonferenz Innenminister von Bayern Joachim Herrmann

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

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    الكاتب: شمس العياري


مختارات

صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

شهدت ألمانيا خلال أسبوع واحد فقط عمليات قتل وترهيب وهجمات إرهابية، ثلاثة منها نفذها لاجئون قدموا إليها حديثا، واثنان منهما تبناهما تنظيم "داعش". جولة مصورة توثق أسبوعا من الإرهاب والحزن والخوف في عدة مدن ألمانية. (26.07.2016)  

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