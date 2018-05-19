 ألمانيا: إطلاق النار على طبيب داخل إحدى المستشفيات ! | عالم المنوعات | DW | 26.06.2018

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منوعات

ألمانيا: إطلاق النار على طبيب داخل إحدى المستشفيات !

أطلق شخص مجهول النار على طبيب داخل إحدى المستشفيات بمدينة دورتموند ليلوذ بعدها بالفرار. وبعد العثور على الجاني اكتشف رجال الشرطة مفاجأة داخل شقته.

Deutschland Schuss in einem Dortmunder Krankenhaus (picture-alliance/dpa/IDA News Media/R. Werner)

أصيب طبيب داخل إحدى المستشفيات بمدينة دورتموند غرب ألمانيا بجروح خطيرة صباح (الثلاثاء 26 يونيو / حزيران 2018)، جراء إطلاق أعيرة نارية من مسدس شخص مجهول اقتحم المستشفى.

وقال متحدث باسم المدعي العام بدورتموند إن السلطات عثرت على الفاعل منتحراً داخل شقته بعد أن أطلق النار على الطبيب داخل مستشفى "سانت جوزيف"، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "شبيغل أونلاين".

وساعدت أولى التحقيقات رجال الشرطة على تحديد هوية الفاعل ومكان سكنه. وبعد الوصول إلى بيته عثروا عليه وهو جثة هامدة، حسبما أعلنت شرطة دورتموند في تغريدة عبر موقعها الرسمي في تويتر.

 

وحسب المدعي العام بدورتموند فالجاني دخل إلى المستشفى بعد ظهر اليوم وأطلق طلقة واحدة على الأقل من مسدسه تجاه الطبيب.

مختارات

لأسباب على الأرجح أنها عنصرية، انقضت امرأة في العاصمة الألمانية على سائق حافلة باللكم والركل والبصق، وألحقت به إصابات في الرأس والساق وجذع الجسد، نُقل على إثرها إلى المستشفى. وذلك بعد أن سألته إن كان عربياً أو تركياً. (25.03.2018)

هزّت جريمة اغتصاب وقتل الفتاة القاصر سوزانا الرأي العام الألماني، لتشعل الجدل المحتدم أصلا حول الهجرة واللاجئين. اليمين الشعبوي والمتطرف استغلا القضية لـ "شيطنة" اللاجئين وتحميلهم مسؤولية جرائم كانت تقع حتى قبل مجيئهم. (12.06.2018)

وفور إخبارهم بالجريمة تحرك رجال الشرطة إلى عين المكان وعثروا على مسدس داخل المستشفى الذي أغلقت أبوابه أمام الزائرين لبعض الوقت خلال عملية إجراء مسح لمكان الجريمة.

ولا تزال التحقيقات جارية من طرف النيابة العامة بالمدينة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت الشخص لإطلاق النار على الطبيب وملابسات الحادث.

وقبل سنتين شهدت العاصمة الألمانية برلين حادثا مماثلا داخل إحدى المستشفيات في منطقة "شتيغليتس" جنوب غربي برلين. وأطلق حينها أحد المرضى (72 عاماً) النار على الطبيب داخل المستشفى الجامعي وأرداه قتيلاً لينتحر بعدها.

ع.ع / ( د ب ا)

  • Universitätsklinikum Erlangen (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Erlangen

    حل المستشفى الجامعي في مدينة إيرلانغن في المرتبة العاشرة في قائمة أفضل المستشفيات الألمانية، بعد أن كان يحتل المركز الثاني عشر العام الماضي. ووفقا للاستطلاعات فإن 87 بالمئة من المرضى هناك أعربوا عن رضاهم عن المستوى العلاجي في المستشفى، كما أنه تم فتح سبعة أقسام علاجية جديدة لخدمة المرضى. منها قسم مرض الزهايمر، وقسم سرطان الثدي، وقسم خاص بمرضى باركنسون.

  • Universitätsklinik Köln (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Köln

    تقدم المستشفى الجامعي في مدينة كولونيا بقوة في تقييم المستشفيات لهذه السنة، إذ انتقل من المركز السابع عشر إلى المركز التاسع. وكان المستشفى قد نال العام الماضي تقييما جيدا في كل من تخصصات الزهايمر، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وأمراض القلب، باركنسون والولادات. وفي هذا العام حصل المستشفى على هذه التقييمات بالإضافة إلى تقييم ممتاز لجراحة القلب وعلاج أورام المخ.

  • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    حل مستشفى هامبورغ- إبندورف في المرتبة الثامنة، وتقدم عن العام الماضي حيث حل عاشرا. ووتحسنت سمعة مركز سرطان القولون والمستقيم بمستشفى هامبورغ، مقارنة بالعام الماضي. ويحتوي المستشفى على عيادة متخصصة في أمراض الدم والأورام تنتمي بالفعل إلى المستشفيات الأفضل عالميا، ما يجعله أفضل مركز لمعالجة السرطان في ألمانيا.

  • Haupteingang des Universitätsklinikums Freiburg (imago/M. Heuberger)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Freiburg

    تراجع مستشفى جامعة فرايبورغ إلى المرتبة السابعة، بعد أن كان يحتل العام الماضي المركز السادس.وبشكل عام لم يتراجع المستوى العلاجي في المستشفى، بل بالعكس أحرز العديد من التقدم بحسب الاستطلاعات، خاصة في مجال علاج الاكتئاب الذي ارتفع مستوى تقديم الخدمات فيه إلى المراتب الأولى مقارنة بالعام الماضي.

  • Universitätsklinikum in Frankfurt Archiv 2007 (imago)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Frankfurt a.M

    في المرتبة السادسة حل المستشفى الجامعي في فرانكفورت، بعد أن كان في المركز 11العام الماضي، أيضا مستوى رضى المرضى من الخدمات العلاجية المقدمة ارتفع إلى نسبة 77 بالمئة، متقدما بثلاث نقاط عن العام الماضي. إلى ذلك، ساعدت السمعة الممتازة لقسم علم الأعصاب وقسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى إلى إحراز هذا التقدم في تصنيف أفضل المستشفيات، كذلك قسم علاج أورام المخ الذي شهد تصنيفا جيدا.

  • Universitätsklinikum Tübingen (picture-alliance/dpa/F. Kraufmann)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Tübingen

    في المركز الخامس حل مستشفى توبنغن الجامعي والذي يعتبر نموذجا في الخدمات العلاجية المقدمة في ألمانيا خاصة في مجالات علاج مرض الزهايمر، واضطرابات القلق، وسرطان الثدي، والاكتئاب، وجراحة القلب، وأمراض القلب والشلل الرعاشي وسرطان البروستاتا والولادات عالية الخطورة والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى علاج أورام الدماغ. كما أن المستشفى يعتبر عنوانا مهما للأطباء الباحثين في مجال مرض السكري.

  • UniversitätsKlinikum Heidelberg (UniversitätsKlinikum Heidelberg)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Heidelberg

    المركز الرابع: مستشفى جامعة هايدلبيرغ. وفي السنة الماضية، حصل المستشفى على تقييم كبير في عشرة أقسام علاجية من ضمن 16 قسما علاجيا في المستشفى. وتميز المستشفى في علاج أورام المخ وجراحة الأوعية الدموية.

  • Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

    في المركز الثالث لهذا العام ضمن قائمة أفضل المستشفيات في ألمانيا، جاء مستشفى كارل غوستاف كاروس الجامعي في دريسدن، وذلك بتقييم بلغ 88 بالمئة فيما يتعلق بالخدمات العلاجية المقدمة. وتميزت أقسام علاج أورام الدماغ وجراحة الأوعية الدموية في المستشفى، حيث تم تصنيف هذه الأقسام ضمن المراكز المتخصصة الأفضل في ألمانيا.

  • Chirurgische Klinik der Universität München (Klinikum der Universität München)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Klinikum der Universität München (KUM)

    وكما هو الحال في العام الماضي، احتل المستشفى الجامعي في ميونخ المركز الثاني في قائمة أفضل المستشفيات الألمانية. وحصل 17 مركزا علاجيا يضمه المستشفى على أفضل التقييمات وذلك من أصل 18 مركزا. فقط مركز قسم جراحة الأوعية الدموية في المستشفى هو من لم يحصل على تقييمات عالية.

  • Berliner Universitätsklinik Charité (picture-alliance/dpa/J. Carstens)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Charité – Universitätsmedizin Berlin

    في المركز الأول ضمن قائمة أفضل المستشفيات الألمانية حصل مستشفى Charité الجماعي في برلين على الصدارة في مستوى التقييمات. وأحرزت جميع العيادات العلاجية والتي يبلغ عددها 13 على تقييمات عالية، كما حصلت بعض الأقسام العلاجية على أفضل التقييمات على مستوى ألمانيا. (ترجمة وإعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

أجرت مجلة "فوكوس" الألمانية تقييمها السنوي لأفضل المستشفيات في ألمانيا. وجرى التقييم بناء على التخصصات العلاجية المقدمة، وعلى مستوى رضا المرضى. تعرفوا في هذه الجولة المصورة على أفضل عشرة مستشفيات ألمانية لهذا العام. (11.10.2017)  

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