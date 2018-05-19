ألمانيا: إطلاق النار على طبيب داخل إحدى المستشفيات !

أصيب طبيب داخل إحدى المستشفيات بمدينة دورتموند غرب ألمانيا بجروح خطيرة صباح (الثلاثاء 26 يونيو / حزيران 2018)، جراء إطلاق أعيرة نارية من مسدس شخص مجهول اقتحم المستشفى.

وقال متحدث باسم المدعي العام بدورتموند إن السلطات عثرت على الفاعل منتحراً داخل شقته بعد أن أطلق النار على الطبيب داخل مستشفى "سانت جوزيف"، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "شبيغل أونلاين".

وساعدت أولى التحقيقات رجال الشرطة على تحديد هوية الفاعل ومكان سكنه. وبعد الوصول إلى بيته عثروا عليه وهو جثة هامدة، حسبما أعلنت شرطة دورتموند في تغريدة عبر موقعها الرسمي في تويتر.

وحسب المدعي العام بدورتموند فالجاني دخل إلى المستشفى بعد ظهر اليوم وأطلق طلقة واحدة على الأقل من مسدسه تجاه الطبيب.

وفور إخبارهم بالجريمة تحرك رجال الشرطة إلى عين المكان وعثروا على مسدس داخل المستشفى الذي أغلقت أبوابه أمام الزائرين لبعض الوقت خلال عملية إجراء مسح لمكان الجريمة.

ولا تزال التحقيقات جارية من طرف النيابة العامة بالمدينة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت الشخص لإطلاق النار على الطبيب وملابسات الحادث.

وقبل سنتين شهدت العاصمة الألمانية برلين حادثا مماثلا داخل إحدى المستشفيات في منطقة "شتيغليتس" جنوب غربي برلين. وأطلق حينها أحد المرضى (72 عاماً) النار على الطبيب داخل المستشفى الجامعي وأرداه قتيلاً لينتحر بعدها.

ع.ع / ( د ب ا)