 ألمانيا- إضرام نيران في منشأة مخصصة لإيواء اللاجئين في هيسن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا- إضرام نيران في منشأة مخصصة لإيواء اللاجئين في هيسن

قالت شرطة مدينة دارمشتات بولاية هيسن الألمانية إنها تمكنت من إطفاء حريق شب في منشأة حاويات غير مأهولة بعد ومخصصة لإيواء اللاجئين في جنوب الولاية. انتقدت وزيرة الداخلية الواقعة ووصفتها بأنها "استهانة مخيفة بالبشر".

ذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد (صورة من الأرشيف لحريق في حاويات مخصصة للاجئين في فينترهوده في هامبورغ، 13/2/2023)

ذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد (صورة من الأرشيف لحريق في حاويات مخصصة للاجئين في فينترهوده في هامبورغ، 13/2/2023)

تعرضت منشأة حاويات غير مأهولة بعد ومخصصة لإيواء اللاجئين في جنوب ولاية هيسن لعملية إضرام للنيران، بحسب ما أعلنت الشرطة في مدينة دارمشتات، العاصمة الإدارية لولاية هيسن، التي تقع بوسط ألمانيا.  

وأوضحت الشرطة أن الحريق الذي وقع ليل السبت/الأحد (30 أبريل/ نيسان 2023) لم يسفر عن وقوع إصابات.

من جانبها، كتبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التي تنحدر من ولاية هيسن، على تويتر واصفة ما حدث بأنه "نبأ سيء". 

وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية في تغريدتها "رغم حسن الحظ في أنه لم يكن أحد يقيم بعد هناك، فإنإحراق نُزُل للاجئين هو استهانة مخيفة بالبشر. إذا تأكد الاشتباه فعندئذ ينبغي إنزال عقوبة صارمة بالجناة".

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد، وقال متحدث باسم الشرطة إن محققي الحرائق سيتواجدون في مكان الحريق بعد غد الثلاثاء؛ وقدرت الشرطة قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحدث بعدة مئات آلاف اليورو.

مختارات

وكانت امراة مارة بالطريق قد اكتشفت الحريق وأخطرت قوات الإنقاذ، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق. وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة وتبحث عن شهود.

من جانبها، قالت المسؤولة الاجتماعية في دائرة درامشتات-ديبورغ إن من المنتظر أن توضح المحادثات اللاحقة مدى التداعيات التي خلفها الحريق بالنسبة للمنشأة وكيفية التعامل معها في الأيام المقبلة.

وختمت المسؤولة حديثها بالقول:" المؤكد أن الضغط لا يزال كبيراً وواجبنا هو أن نحل مشكلة إيواء اللاجئين بالتعاون مع مدننا وبلدياتنا، وهذا التحدي مستمر".

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


 

مواضيع ذات صلة

26/01/2023 STOCKHOLM 20230126 Informellt möte med justitie- och inrikesministrarna under det svenska ordförandeskapet i EU. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor och justitieminister Gunnar Strömmer (M) i mitten av bilden. Foto: Henrik Montgomery/ TT / kod 10060

الاتحاد الأوروبي: توافق على تسريع الترحيل وخلاف على الوسائل 26.01.2023

اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين لكنهم اختلفوا على الوسائل. إذ تحفظت ألمانيا على فرض عقوبات على "الدول غير المتعاونة" مفضلة إبرام اتفاقات هجرة خصوصا مع دول شمال أفريقيا.

ARCHIV März 2022 *** LAF Oranienburger Strasse 285, Berlin-Reinickendorf - Fluechtlinge aus der Ukraine warten vor der Erstanlaufstelle und Ankunftszentrum des Landesamtes fuer Fluechtlingsangelegenheiten Berlin LAF auf ihre Registrierung, DEU, Berlin, 10.03.2022 *** LAF Oranienburger Strasse 285, Berlin Reinickendorf Fluechtlinge aus der Ukraine warten vor der Erstanlaufstelle und Ankunftszentrum des Landesamtes fuer Fluechtlingsangelegenheiten Berlin LAF auf ihre Registrierung, DEU, Berlin, 10 03 2022

أغلب طالبي اللجوء بألمانيا يدخلون أوروبا بشكل غير قانوني 12.02.2023

كشف تقييم للهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا أن أغلب الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء للمرة الأولى في ألمانيا خلال العام الماضي كانوا قد دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير معترف به.

Hafen von Rovinj. Foto: Dragoslav Dedović, September 2018

أوروبا توسع شنغن .. انضمام كرواتيا ورفض طلبي بلغاريا ورومانيا 08.12.2022

وافق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على انضمام كرواتيا لمنطقة شنغن لحرية الحركة ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2023. بيد أن طلبي رومانيا وبلغاريا لم يحظيا بالإجماع المطلوب. فلماذا تم رفض طلبيهما؟