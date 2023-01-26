ألمانيا- إضرام نيران في منشأة مخصصة لإيواء اللاجئين في هيسن

تعرضت منشأة حاويات غير مأهولة بعد ومخصصة لإيواء اللاجئين في جنوب ولاية هيسن لعملية إضرام للنيران، بحسب ما أعلنت الشرطة في مدينة دارمشتات، العاصمة الإدارية لولاية هيسن، التي تقع بوسط ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن الحريق الذي وقع ليل السبت/الأحد (30 أبريل/ نيسان 2023) لم يسفر عن وقوع إصابات.

من جانبها، كتبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التي تنحدر من ولاية هيسن، على تويتر واصفة ما حدث بأنه "نبأ سيء".

وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية في تغريدتها "رغم حسن الحظ في أنه لم يكن أحد يقيم بعد هناك، فإنإحراق نُزُل للاجئين هو استهانة مخيفة بالبشر. إذا تأكد الاشتباه فعندئذ ينبغي إنزال عقوبة صارمة بالجناة".

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد، وقال متحدث باسم الشرطة إن محققي الحرائق سيتواجدون في مكان الحريق بعد غد الثلاثاء؛ وقدرت الشرطة قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحدث بعدة مئات آلاف اليورو.

وكانت امراة مارة بالطريق قد اكتشفت الحريق وأخطرت قوات الإنقاذ، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق. وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة وتبحث عن شهود.

من جانبها، قالت المسؤولة الاجتماعية في دائرة درامشتات-ديبورغ إن من المنتظر أن توضح المحادثات اللاحقة مدى التداعيات التي خلفها الحريق بالنسبة للمنشأة وكيفية التعامل معها في الأيام المقبلة.

وختمت المسؤولة حديثها بالقول:" المؤكد أن الضغط لا يزال كبيراً وواجبنا هو أن نحل مشكلة إيواء اللاجئين بالتعاون مع مدننا وبلدياتنا، وهذا التحدي مستمر".

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)