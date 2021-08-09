ألمانيا- إضراب لسائقي القطارات سيوقف أغلب القطارات السريعة ليومين

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنه من المقرر تسيير 25% فقط من قطارات المسافات الطويلة المقررة على مدار يومي غد الأربعاء (11 أغسطس/آب) وبعد غد الخميس، بسبب إضراب سائقي القطارات المقرر أن يبدأ مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة في برلين أن وسائل النقل المحلية سوف تتأثر بشدة، وعلى نحو غير محدد من الإضراب.

وكانت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا أعلنت أنها قررت تنظيم إضراب لدى هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". وأوضحت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء أن 95% من الأعضاء المشاركين صوتوا اليوم لأجل تنظيم الإضراب.

وتعتزم النقابة بدء الإضراب مساء اليوم، ودعت أعضاءها إلى المشاركة فيه. وقال رئيس النقابة، كلاوس فيسلسكي، بمدينة فرانكفروت إنه من المقرر أن يبدأ الإضراب في قطارات نقل البضائع الساعة السابعة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، يليه إضراب في قطارات الركاب وفي البنية التحتية بالهيئة على مدار 48 ساعة في جميع أنحاء ألمانيا، بدءا من الأربعاء الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي) وحتى الجمعة الساعة الثانية صباحا أيضا.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)