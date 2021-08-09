 ألمانيا- إضراب لسائقي القطارات سيوقف أغلب القطارات السريعة ليومين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.08.2021

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ألمانيا- إضراب لسائقي القطارات سيوقف أغلب القطارات السريعة ليومين

ستضطر شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" لتقليص حركة قطارات المسافات البعيدة بنسبة كبيرة جدا، وذلك بسبب الإضراب الذي سينفذه السائقون. قطارات المسافات القصيرة ستتأثر أيضا بشكل كبير.

Deutsche Bahn Intercity Express

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنه من المقرر تسيير 25% فقط من قطارات المسافات الطويلة المقررة على مدار يومي غد الأربعاء (11 أغسطس/آب) وبعد غد الخميس، بسبب إضراب سائقي القطارات المقرر أن يبدأ مساء اليوم الثلاثاء.

مختارات

شُلّت حركة النقل العمومي في عدد من المدن بسبب إضراب تحذيري عام دعت له أكبر نقابة في ألمانيا، مطالبة بلوائح موحدة لموظفي القطاع العام في البلاد.

وأضافت الهيئة في برلين أن وسائل النقل المحلية سوف تتأثر بشدة، وعلى نحو غير محدد من الإضراب.

وكانت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا أعلنت أنها قررت تنظيم إضراب لدى هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". وأوضحت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء أن 95% من الأعضاء المشاركين صوتوا اليوم لأجل تنظيم الإضراب.

وتعتزم النقابة بدء الإضراب مساء اليوم، ودعت أعضاءها إلى المشاركة فيه. وقال رئيس النقابة، كلاوس فيسلسكي، بمدينة فرانكفروت إنه من المقرر أن يبدأ الإضراب في قطارات نقل البضائع الساعة السابعة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، يليه إضراب في قطارات الركاب وفي البنية التحتية بالهيئة على مدار 48 ساعة في جميع أنحاء ألمانيا، بدءا من الأربعاء الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي) وحتى الجمعة الساعة الثانية صباحا أيضا.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)

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