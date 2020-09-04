ألمانيا - إضرابات تحذيرية في القطاع العام بالعديد من الولايات

انطلقت اليوم الثلاثاء (22 سبتمبر/ أيلول 2020) إضرابات تحذيرية لموظفي الخدمات العامة على المستوى الاتحادي والولايات في العديد من الولايات الألمانية. ففي ولايتي شمال الراين- ويستفاليا وبافاريا كانت هناك إضرابات أمام مؤسسات محلية في بعض المدن.

ومن المخطط تنفيذ إضرابات تحذيرية محددة في ولايات بادن- فورتمبرغ ورينلاند-بفالتس وساكسونيا السفلى وشليزفيغ-هولشتاين. كما ستنظم إضرابات مماثلة في ولايات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق قال فرانك فيرنكه رئيس "فيردي" للقناة الثانية في التلفزيون الألماني: "كما هو مُعلن، نبدأ بأنشطة أصغر متعلقة بالشركة وسنركز بعد ذلك في مجال المستشفيات في الأيام القليلة المقبلة".

وعبر هذه الإضرابات تسعى نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات التأكيد على مطالبها المتعلقة بالأجور في نزاعها مع الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية.

ويُجري التفاوض بشأن دخول أكثر من مليوني موظف. وتطالب فيردي والاتحاد الألماني للعاملين في القطاع العام الاتحادي بزيادة الأجور بنسبة 4.8 بالمائة. وسيضمن ذلك للموظفين زيادة في الأجور لا تقل عن 150 يورو شهرياً. وتسعى النقابتان إلى تنفيذ هذه الزيادات في غضون 12 شهراً، بينما يريد أرباب العمل في المحليات فترة أطول.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي في بوتسدام دون أي تقارب. ولم تقدم الحكومة الاتحادية والبلديات عرضاً خلال الاجتماع، ما أثار استياء فيردي والاتحاد الألماني للعاملين في القطاع العام الاتحادي، الذين يشاركون في المفاوضات أيضاً.

ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات يومي 22 و23 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

و.ب/ ع.غ (د ب أ)