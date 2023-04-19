ألمانيا.. إضرابات تحذيرية جديدة تشمل السكك الحديدية ومطارات

أعلنت نقابة السكك الحديدية والنقل الألمانية (إي في غي) اليوم الأربعاء (19 نيسان/أبريل 2023) تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في كل أنحاء ألمانيا يوم الجمعة المقبل في شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) وشركات نقل أخرى. وذكرت النقابة أن الإضرابات تمتد من الفترة ما بين الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر يوم الجمعة.



وقالت كوزيما إنغينشاي من مجلس إدارة النقابة: "نرسل إشارة واضحة مفادها أننا لا نريد استهداف الركاب ولكن الشركات، وذلك من خلال الدعوة هذه المرة إلى إضراب تحذيري مؤقت في الساعات الأولى من الصباح".



ومع ذلك، من المرجح أن تتوقف حركة القطارات الإقليمية في "دويتشه بان" على وجه الخصوص طوال اليوم أو تصاب بالشلل، لأنه لن يمكن تسيير القطارات في الصباح.

وحذرت إنغينشاي بالقول: "نحن مستعدون لتوسيع نطاق الإضراب بشكل كبير"، وأضافت: "علينا زيادة الضغط على أرباب العمل الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل مطالب موظفيهم".

وتواصل النقابة مفاوضاتها مع شركة السكك الحديدية "ترانسفيد" اليوم الأربعاء. ومن المقرر الأسبوع المقبل إجراء مفاوضات مع "دويتشه بان"، وهو أمر محط تركيز خاص، حيث تطالب النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 12% لمدة عام، بشرط ألا تقل الزيادة عن 650 يورو شهريًا. وتتفاوض النقابة حاليًا في الجولة الثانية على نحو تدريجي مع حوالي 50 شركة قطارات، منها دويتشه بان.

من جهتها دعت نقابة "فيردي" العمالية العاملين في المناطق الأمنية في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وهامبورغ إلى الإضراب في نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يبدأ هذا الإضراب ليل الأربعاء-الخميس وينتهي ليل الجمعة-السبت.

ونهاية الشهر الماضي شلت حركة إضراب واسعة قطاع النقل في ألمانيا شملت المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي وذلك على خلفية المطالبة برفع الأجور في مواجهة التضخّم.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)