ألمانيا.. إصابة 28 شخصاً في نزل للاجئين بفيروس كورونا

أعلنت سلطات مدينة غيسن الألمانية اليوم الاثنين (17 أغسطس/آب 2020) إصابة 28 شخصا بفيروس كورونا في نُزُل للاجئين في المدينة الواقعة وسط ولاية هيسن، منهم 24 عاملا في النُزُل بالإضافة إلى أربعة نزلاء.

وأوضحت رئاسة السلطة المختصة في المدينة أن العاملين المصابين تم إدخالهم في حجر منزلي، فيما تم عزل النزلاء والأشخاص المخالطين في مبنى منفصل.

وأضافت أن من بين العاملين المصابين هناك 22 شخصا يعملون لدى شركة أمن خاصة، فيما يعمل الشخصان الآخران لدى شركة للخدمات الطبية.

وتابعت السلطات أنه تم إجراء اختبار للكشف عن الفيروس على كل العاملين والنزلاء بعد الإعلان عن أول حالات الإصابة لمعرفة أول حالة أصيبت بالعدوى.

وكانت الأعراض على النزلاء الأربعة طفيفة أو غير ملحوظة، وذكرت سلطات المدينة أن نتائج اختبار الأشخاص الذين خالطوهم، جاءت سلبية.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)