 ألمانيا.. إصابة 28 شخصاً في نزل للاجئين بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2020

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أخبار

ألمانيا.. إصابة 28 شخصاً في نزل للاجئين بفيروس كورونا

بحسب سلطات الولاية فإن المصابين بالفيروس تم إدخالهم في حجر صحي منزلي، فيما تم إجراء اختبارات لكل المخالطين لهم في نزل اللاجئين إلا أن نتائجهم جاءت سلبية.

صورة رمزية

صورة رمزية

أعلنت سلطات مدينة غيسن الألمانية اليوم الاثنين (17 أغسطس/آب 2020) إصابة 28 شخصا بفيروس كورونا في نُزُل للاجئين في المدينة الواقعة وسط ولاية هيسن، منهم 24 عاملا في النُزُل بالإضافة إلى أربعة نزلاء.

مختارات

أدت أزمة كورونا إلى حدوث شبه توقف في عمليات لم شمل العائلات الموجودة في الخارج مع أقاربهم المقيمين في ألمانيا. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الجائحة ساهمت بتقليل عدد التأشيرات الممنوحة لنسب ضئيلة جدا مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت رئاسة السلطة المختصة في المدينة أن العاملين المصابين تم إدخالهم في حجر منزلي، فيما تم عزل النزلاء والأشخاص المخالطين في مبنى منفصل.

وأضافت أن من بين العاملين المصابين هناك 22 شخصا يعملون لدى شركة أمن خاصة، فيما يعمل الشخصان الآخران لدى شركة للخدمات الطبية.

وتابعت السلطات أنه تم إجراء اختبار للكشف عن الفيروس على كل العاملين والنزلاء بعد الإعلان عن أول حالات الإصابة لمعرفة أول حالة أصيبت بالعدوى.

وكانت الأعراض على النزلاء الأربعة طفيفة أو غير ملحوظة، وذكرت سلطات المدينة أن نتائج اختبار الأشخاص الذين خالطوهم، جاءت سلبية.     

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)

 

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