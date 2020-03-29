ألمانيا.. إصابات كورونا في تزايد والجيش ينقل مصابين من إيطاليا

سجلت ألمانيا ما لا يقل عن 4000 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا في يوم واحد، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات قبل ظهر اليوم الأحد (29 مارس/آذار 2020).

وبحسب هذه البيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى 52 ألفا و547 حالة بمعدل 63 حالة لكل 100 ألف نسمة. ويمثل العدد الحالي ارتفاعا بمقدار 3965 حالة مقارنة بأمس السبت. وبلغ عدد حالات الوفيات بين المصابين 389 حالة حتى الآن، ولا يمكن عقد مقارنة يومية بالنسبة لحالات الوفيات لأن المعهد أوضح أنه لم يتلق بيانات من ثلاث ولايات أمس.

ووفقا لبيانات وكالة الأنباء الألمانية، وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى أكثر من 56 ألف و600 حالة، وسجلت ولايات شمال الراين فيستفاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بـ13 ألف و630 حالة و110 حالة وفاة (وفقا لتقديرات اليوم)، تلتها بافاريا بـ13 ألف و263 حالة و110 حالة وفاة (وفقا لتقديرات اليوم)، ثم ولاية بادن فورتمبرغ بـ10819 حالة إصابة و118 حالة وفاة (وفقا لتقديرات أمس).

رئيس معهد روبرت كوخ (يمين)، لوثار فيلر في مؤتمر صحفي

الجيش الألماني يقدم المساعدة

في غضون ذلك أرسل الجيش الألماني اليوم الأحد طائرة عسكرية إلى المنطقة الموبوءة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) شمالي إيطاليا لنقل مزيد من المرضى للعلاج في ألمانيا، وذلك بحسب تصريحات متحدث باسم سلاح الجو الألماني اليوم.

وأوضح المتحدث أن طائرة من طراز "إيرباص إيه 310 ميد إيفاك" أقلعت ظهر اليوم من مدينة كولونيا، بغرب ألمانيا، إلى مدينة بيرغامو الإيطالية لإحضار 6 إيطاليين إلى العناية المركزة في ألمانيا.

ويذكر أن الجيش الألماني نقل أمس السبت ستة مصابين من المدينة الإيطالية الموبوءة بالفيروس إلى كولونيا. كما توجهت طائرة نقل من طراز (إيه 400إم) تابعة لسلاح الجو الألماني إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية صباح اليوم من أجل نقل مصابين اثنين إلى مستشفى عسكري تابع للجيش الألماني في مدينة أولم جنوبي ألمانيا.

م.أ.م/ ع.ش ( د ب أ)