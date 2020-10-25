ألمانيا.. إصابات كورونا تبلغ مستوى قياسيا جديداً

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا مستوى قياسيا اليوم الخميس (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) وأشارت البيانات إلى تهافت المتسوقين على شراء ورق المراحيض والمطهرات ومكونات الخبز قبل فرض إجراءات عزل جديدة بدأ العمل بها هذا الأسبوع.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة 19990 حالة إلى 596583 حالة وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس. ويذكر أن أعلى قيمة في عدد الإصابات اليومية الجديدة قبل ذلك كانت تبلغ 19059 حالة إصابة يوم السبت الماضي. كما يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة قبل أسبوع كان يبلغ 16774 حالة إصابة يوم الخميس الماضي.

وبشكل إجمالي أوضح المعهد اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 597583 حالة إصابة على مستوى ألمانيا منذ بدء تفشي المرض. وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ حتى الآن 10930 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في الربيع، وزاد بذلك بإجمالي 118 حالة عمّا كان عليه أمس. وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ"، بلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن في ألمانيا 391600 شخص.

وقال مكتب الإحصاءات إن ارتفاع حالات الإصابة وإجراءات العزل الجزئي التي فرضت يوم الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني زادت الطلب على بعض المنتجات المتعلقة بالصحة والمواد الغذائية في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول. فمبيعات روق المراحيض زادت في الأسبوع الذي بدأ يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 139 بالمئة عن متوسط مستوياتها في شهور ما قبل الأزمة من أغسطس/ آب 2019 إلى يناير/ كانون الثاني 2020.

وارتفعت مشتريات المطهرات باطراد في الأسابيع الأخيرة وزادت بنسبة 104 بالمئة عن مستوياتها قبل الأزمة في الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها ظلت أقل من مستوياتها قبل العزل العام الذي فرض في الربيع. وقام المتسوقون كذلك بتخزين مستلزمات الخبز فارتفعت مبيعات الدقيق (الطحين) 101 بالمئة والخميرة 74 بالمئة والسكر 63 بالمئة.

ع.ش/ و.ب (رويترز، د ب أ)