ألمانيا.. إرسال مقاتلات وجنود للأردن لإجراء تدريب مشترك

يعتزم سلاح الجو الألماني إرسال مقاتلات وجنود إلى الأردن من أجل إجراء تدريب عسكري تم التخطيط له منذ فترة طويلة. وذكرت دوائر أمنية بالعاصمة الألمانية برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أنه من المقرر أن تشارك هذه المقاتلات والجنود بالأردن مع سلاحي الجو الأردني والأمريكي في تدريب ثلاثي تحت اسم "ديزرت إير".

وأضافت هذه الدوائر أنه سوف تنطلق ست مقاتلات "يوروفايتر" ونحو 80 جنديا من ولاية مكلنبورغ-فوربومرن إلى قاعدة الأزرق العسكرية الأردنية بعد غد الثلاثاء. وتم الإعلان أن الهدف من التدريب هو التبادل المشترك لخبرات الطيران في المنطقة. وسوف تنطلق المقاتلات الألمانية من مدينة لاغه بولاية مكلنبورغ-فوربومرن بشمال ألمانيا.

وسوف يشارك سلاح الجو الأمريكي بمقاتلات من طراز "إف15- إيه" تنطلق من مدينة لاكينهيث ببريطانيا ومقاتلات من طراز "إف16-" من مدينة أفيانو بإيطاليا.

ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ولا يعد رد فعل على الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل. ويشارك الجيش الألماني للمرة الأولى بمقاتلات "يوروفايتر" في التدريب ويضع بذلك علامة على الوجود العسكري في الشرق الأوسط.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)